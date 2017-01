Borges: "Con buenos resultados, siempre tienes sensación de estar fresco"

A Coruña, 7 ene (EFE).- Celso Borges, centrocampista del Deportivo, ha considerado hoy que cuando los "resultados" acompañan, como ha sido el caso en el conjunto coruñés en los últimos partidos, los jugadores tienen la "sensación de estar frescos" a pesar de la acumulación de minutos por disputar la Liga y la Copa del Rey.

"Estamos todos muy animados con la Copa y la Liga. No valoramos poco la Copa, queremos pasar de fase. Cuando hay buenos resultados, eso te afecta de manera positiva anímicamente y por más cansancio que pueda haber o más partidos seguidos, siempre tienes la sensación de estar fresco", comentó en una conferencia de prensa un día después del partido que el Deportivo empató ante el Espanyol (1-1).

El Deportivo se adelantó en ese encuentro con un gol de Borges, de nacionalidad costarricense, pero el Espanyol logró igualar minutos después e impidió que los coruñeses lograran la primera victoria de la temporada fuera de casa.

"El empate nos anima mucho más todavía. Es verdad que queríamos ganar, por supuesto, fuimos con esa idea, pero se dio así el partido, lo hicimos bastante bien y nos da mucho ánimo para esta semana que viene, que es muy importante", dijo.

Borges valoró que el Deportivo no se descompusiera cuando el Espanyol igualó el marcador con un gol de Gerard Moreno.

"Cuando nos empatan, que los equipos tienden a desordenarse, nosotros seguimos muy ordenados y tratando de hacer el fútbol que nos había permitido llegar al 1-0. Eso es muy rescatable también", explicó.

El centrocampista blanquiazul disfruta de su temporada con más goles en la Liga española, a la que llegó hace dos años, un éxito individual que atribuyó a los centros que le dan sus compañeros.

"Se me han dado las oportunidades para rematar y también se hace bastante sencillo cuando uno tiene compañeros que aportan muchas asistencias, que están muy insistentes en área rival", comentó.

Borges es el segundo máximo realizador del equipo, a solo uno de Florin Andone, de nacionalidad rumana, si bien advirtió de que ese no es su "objetivo".

"Si puedo ayudar con goles, perfecto, pero no me paso el partido pensando en eso ni me desvivo por esa cuestión. Siempre y cuando el equipo mantenga su línea de juego y podamos ganar, perfecto", declaró.

El centrocampista admitió que "siempre" le ha "gustado mucho el hecho de jugar en las dos áreas, en la defensiva y la ofensiva", tal y como quedó demostrado ante el Espanyol.

Borges, además del gol que anotó de cabeza en un saque de esquina, mandó al larguero un disparo desde la frontal del área.

"Yo no soy de generar ocasiones por mi cuenta, pero cuando hay buenos centradores, todos lo aprovechamos", dijo el futbolista blanquiazul.