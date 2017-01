El Stoke descarta la salida de Bojan

Londres, 6 ene (EFE).- Mark Hughes, entrenador del Stoke City, ha descartado este viernes la salida de Bojan Krkic en enero y ha asegurado que el delantero español "es una parte importante" en el ambicioso proyecto del club y que "tendrá más minutos de juego en las próximas semanas".

"Está algo frustrado porque no ha sido titular en tantos partidos como él cree que merece. Sin embargo, he hablado con su círculo, que, como es normal, quiere conocer la situación y he sido muy claro", comentó Hughes en rueda de prensa.

"Tres futbolistas de ataque se han ido a la Copa de África -Mame Biram Diouf (Senegal), Wilfried Bony (Costa de Marfil) y Ramadan Sobhi (Egipto)- y tendrá más oportunidades a partir de ahora. Depende de él aprovecharlas o no", añadió el preparador galés.

En lo últimos días se ha especulado en la prensa británica con la salida en el mercado de traspasos de enero de Bojan, de 26 años, quien ha perdido protagonismo en el equipo de Hughes.

"Bojan forma parte de lo que queremos lograr aquí. Entiendo que quiera jugar más; todos los futbolistas buscan eso, pero no siempre es posible. A veces no puedes poner a todos tus mejores jugadores a la vez por problemas de equilibrio en el equipo", señaló.

"Tiene que ser algo más paciente, ya que, con total seguridad, tendrá más minutos", concluyó el técnico.

El Stoke se enfrenta el sábado en casa, en la tercera ronda de la Copa de Inglaterra (FA Cup), al Wolverhampton Wanderers, conjunto de la Championship, división de plata del fútbol inglés (15:00 GMT).