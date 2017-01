Martí pospone su renovación hasta el final de temporada

Santa Cruz de Tenerife, 6 ene (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, ha asegurado hoy que "lo mejor" es esperar hasta el final de temporada para abordar su renovación en el banquillo blanquiazul para "que no haya ningún tipo de distracciones".

"Lo más importante es el CD Tenerife y que consigamos triunfos. Si los conseguimos, todos estaremos contentos de seguir aquí. Todo pasa por los resultados, pues es la clave del éxito", ha destacado.

El técnico ha comentado que el único objetivo que tienen por delante "es ganar al Nástic", puesto que "pensar más allá es una equivocación", mientras que ha afirmado que espera que en Tarragona se vea a un "equipo valiente, ambicioso y que vaya a por la victoria".

Martí ha comentado que el conjunto catalán es "un rival herido, que lo está pasando mal y que tiene que despertar", al tiempo que ha comentado que se trata de un equipo "con virtudes, valiente, que combina bien y que tiene jugadores bastante creativos".

"Siempre ha competido y no ha tenido derrotas por muchos goles. Va a salir con una mentalidad ganadora. No juega nada mal al fútbol, pero los resultados no le han llegado. El nivel de competitividad que tendrá será muy alto, al igual que el nuestro", ha advertido.

José Luis Martí ha explicado que la decisión de dejar fuera de la convocatoria a Aitor Sanz se debe a que no van a forzar a ningún futbolista, ya que cuentan con varias jugadores en esa demarcación y "es contraproducente incorporar a un jugador que no está al ciento por ciento".

"Lo que uno ha hecho hasta ahora no vale para más que volver a incidir y remarcar cada día. Tengo un examen con los jugadores a diario, y debo aprobarlo para que ellos sean conscientes de lo que trato de transmitirles y exigirles", ha concluido.