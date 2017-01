Foulquier no recibe el alta médica y queda fuera de la lista ante el Madrid

Granada, 6 ene (EFE).- El lateral francés Dimitri Foulquier no ha recibido finalmente el alta médica, al no superar sus molestias en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, y no ha entrado en la convocatoria del Granada para el encuentro que los andaluces jugarán este sábado contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, ha ofrecido la lista de dieciocho convocados después del entrenamiento que los rojiblancos han completado este viernes a puerta cerrada en su ciudad deportiva.

Además de Foulquier, tampoco están en la convocatoria por lesión el central francés Matthieu Saunier ni el extremo Isaac Cuenca, mientras que están concentrados con sus selecciones para disputar la Copa de África el extremo marroquí Mehdi Carcela-González y el medio marfileño Victorien Angban.

Alcaraz ha dejado fuera por decisión técnica al medio esloveno Rene Krhin y al delantero David Barral.

La citación del Granada está formada por los porteros Ochoa y Oier; los defensas Tito, Vezo, Lombán, Gastón Silva, Tabanou y Gastón Silva; los centrocampistas Uche, Andreas Pereira, Sergi Samper, Javi Márquez, Boga, Jon Toral y Atzili; y los delanteros Ezequiel Ponce, Kravets y Alberto Bueno.