Barreda: "Ha sido un día difícil"

Oruro , 6 ene .- El motociclista español Joan Barreda (Honda) dijo que este viernes tuvo "un día difícil", tras finalizar la quinta etapa a 37:10 minutos del ganador, el británico Sam Sunderland (KTM), y ser duodécimo en la general.

"Ha sido un día difícil. Se me ha estropeado la hoja de ruta y en una zona difícil y con un río y he empezado a dar vueltas y me he perdido", explicó el piloto de 33 años.

La jornada de este viernes comprendía un trayecto de 447 kilómetros cronometrados entre las ciudades bolivianas de Tupiza y Oruro, pero fue acortada a último momento a 219 kilómetros por la tormenta que azotó la zona.

Barreda explicó que tuvo "suerte" de encontrar la última parte del trayecto sin la hoja de ruta.

"Navegar ha sido muy complicado", sostuvo el piloto de Honda, que es duodécimo en la general a 1:12:39 de Sunderland.

La sexta etapa une Oruro con la capital boliviana, La Paz, con un trayecto de 786 kilómetros, 527 de ellos cronometrados.