Muñiz: "Hay que volver a engancharse rápido a la competición"

Valencia, 5 ene (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró hoy que el equipo debe "engancharse rápido" al ritmo de competición tras un descanso "necesario" en Navidad y apostó porque no deben relajarse ante ningún rival si quieren conseguir el ascenso a Primera al final de curso.

"La plantilla trabajó bien y llegó bien de las vacaciones. El parón es necesario porque en Segunda división son muchos meses de competición de forma dura y exigente, pero lo que hay que hacer es volver a engancharse rápido a la competición", dijo hoy en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

Muñiz reconoció que el hecho de ser líder de Segunda y un equipo recién descendido pueda convertirle en un rival a batir por el resto de competidores, pero el técnico asturiano subrayó la importancia de no mirar "ni el resultado ni el rival" en ningún partido hasta final de temporada.

"Cuando un equipo desciende todo el mundo lo ve como un rival a ganar. Es como en Primera cuando juegas contra el Madrid o el Barcelona, pero es que en la categoría hay muchos equipos que descendieron y no son capaces de subir. Hay muchos equipos con nombre y eso significa que no nos podemos relajar ante nadie, no podemos mirar ni el resultado ni el rival", enfatizó.

Sobre el rival de este sábado, Muñiz destacó, sobre todo, el juego ofensivo del Lugo. "Es un rival duro, tiene muchas virtudes y habrá que trabajar con y sin balón. Nos va a exigir todo. Le gusta tener el balón y plantea buen fútbol a todos los campos a los que va. Es un equipo a tener en cuenta", manifestó.

El entrenador del Levante, que avanzó que el defensa Iván López "ya ve la luz al final de túnel", tras casi tres meses lesionado en la rodilla derecha, también alabó el trabajo del delantero Roger Martí, que acumula diez goles y es el máximo anotador del equipo pero que no marca desde el pasado 6 de noviembre.

"Roger está trabajando muy bien todo el año y tampoco hay que mirar lo que hacen otros jugadores. No tenemos ninguna duda de que él hará más goles y acabará con un buen número de goles al final de temporada", indicó.

Además, el preparador asturiano insistió en que no tienen intención de fichar en este mercado de invierno. "No tenemos prisa ni necesidad. El Levante es un club grande y está atento al mercado, pero, en principio, no tenemos necesidad de fichar por fichar. Es complicado mejorar los jugadores que hay en el Levante en el mercado de invierno. Ojalá terminemos todos los que empezamos", finalizó.