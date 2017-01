Exsenador Dan Coats será el director de Inteligencia de EEUU, según medios

Nueva York, 5 ene (EFE).- El exsenador Dan Coats ha sido elegido para convertirse en el próximo titular de la Dirección Nacional de Inteligencia en la Administración de Donald Trump, según fuentes del equipo de transición consultadas por medios locales.

Ese puesto es el más importante que le falta por cubrir a Trump en la formación de su futuro equipo, que asumirá sus funciones el próximo 20 de enero.

Según The Washington Post, se espera que la designación de Coats al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia sea anunciada hoy mismo. El diario The New York Times también anticipó la elección de Coats para ese puesto.

El titular de esa dirección, creada en 2004, es el principal asesor presidencial en temas de inteligencia y supervisa y coordina las acciones de todo el aparato militar y civil de los servicios de información y de espionaje.

Coats fue senador por el estado de Indiana entre 1989 y 1999 y también entre 2010 y 2016. Ha trabajado en los comités de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas en la cámara alta y también ha sido embajador de Estados Unidos en Alemania.

La posible elección de Coats para ese puesto surge en medio de críticas de Trump sobre los servicios de inteligencia a raíz de las conclusiones que han sacado sobre los ciberataques en las últimas elecciones que el Gobierno actual atribuye a Rusia.