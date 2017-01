Barreda sigue líder y Despres se impone en la despedida de Price y Al-Attiyah

Tupiza, 5 ene (EFE).- El motociclista español Joan Barreda (Honda) continúa como líder al ser segundo este jueves en la cuarta etapa detrás de Matthias Walkner (KTM), mientras que en autos Cyril Despres (Peugeot) se impuso y es líder tras una jornada marcada por los abandonos de Toby Price (KTM), en motos, y Nasser Al-Attiyah (Toyota), en autos.

El austríaco Walkner ganó la especial con un tiempo de 4:57:22 horas, seguido de cerca por Barreda a 2:02 minutos y el francés Michael Metge (Honda) a 3:18.

Sin embargo, el abandono de Price, vigente campeón, tras caerse de su motocicleta, fue lo más relevante de la jornada.

"Cuando estaba a punto de alzarse con la victoria de esta cuarta etapa, Toby Price ha sufrido una caída en el kilómetro 371 de la especial y ha tenido que recibir atención médica por parte de las asistencias. El vigente campeón dice adiós al Dakar", informó la organización.

"El vencedor de 2016 ha sufrido una aparatosa caída y ha sido trasladado en helicóptero por las asistencias médicas tras fracturarse el fémur de la pierna izquierda" agregó.

Otros que abandonaron fueron el español Armand Monleon (KTM) y el italiano Alessandro Botturi (Yamaha), que padece un "leve traumatismo craneal y hematomas en la cabeza" tras caerse de su motocicleta.

Con estos resultados, Barreda, que ganó la tercera etapa, lidera con comodidad la general con 12:35:54 horas, seguido por el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 22:16 minutos y el británico Sam Sunderland (KTM) a 24:36.

Walkner es cuarto a 25:45 minutos y el español Gerard Farres (KTM) es quinto a 30:22.

"Estoy muy contento con la etapa de hoy. La verdad es que ha sido una etapa magnífica, sobre todo la primera parte, con unos paisajes increíbles, unas dunas muy difíciles y una navegación muy complicada", dijo Barreda.

"En un par de ocasiones he dudado, pero he mantenido la concentración hasta el final y he conseguido un buen resultado. Son días en los que hay que aprovechar, con zonas de navegación que crean oportunidades. Yo lo he intentado aprovechar. He intentado estar concentrado y mantener un buen ritmo", agregó.

En autos, el francés Despres se convirtió en el nuevo líder al ganar la cuarta etapa con un tiempo de 4:22:55 horas, seguido por el finlandés Mikko Hirvonen (Mini), a 10:51 minutos, y el español Nani Roma (Toyota) a 12:51.

"Si me hubiesen dicho que iba a ganar una etapa en mi tercer Dakar no me lo habría creído por nada del mundo. Sobre todo porque hemos estado a la altura de Carlos (Sainz), y mira que él imprime un ritmo tremendo", dijo Despres.

"Tampoco ha sido un día perfecto, porque hemos hecho una tontería de nada en el kilómetro 60 que nos ha hecho perder dos o tres minutos, pero ha sido una etapa de las auténticas del Dakar, con trampas por todas partes", agregó.

El español Carlos Sainz (Peugeot), uno de los máximos candidatos a ganar el Dakar, tuvo un incidente en los últimos kilómetros de la etapa y terminó a 2:19:31 horas del ganador y nuevo líder y se hundió en la general.

El campeón vigente, el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot), fue cuarto a 15:15 minutos y su compatriota y compañero de equipo Sebastián Loeb fue quinto a 22:13.

Con estos resultados, Despres es el nuevo líder de la general con 11:33:16 horas, a 4:08 minutos de Peterhansel y a 5:04 de Hirvonen.

Loeb, que comenzó el día como líder, es cuarto a 6:48 minutos y Roma quinto a 10:30.

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), otro de los máximos candidatos a la victoria final, abandonó este jueves la competición antes del comienzo de la etapa por los "daños irreparables" que sufrió su auto este miércoles.

También se retiró hoy de la competencia el saudí Yazeed Al Rajhi (Mini).

La cuarta etapa, la primera que se disputa a alrededor de 3.500 metros sobre el nivel de mar, une la ciudad argentina de San Salvador de Jujuy con la boliviana de Tupiza con un trayecto de 521 kilómetros, 416 de ellos cronometrados, repleto de dunas.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo presente en el final de la especial y felicitó a su compatriota Walter Nosiglia (Honda) por su triunfo en quads.

"El hermano Nosiglia, dignamente representándonos en el Dakar con su sacrificio por nuestra querida Bolivia", publicó Morales, junto a varias fotografías del piloto, en su perfil de la red social Twitter.

Nosiglia se impuso en 6:06:22 horas, seguido por el ruso Sergey Karyakin (Yamaha) a 11:28 minutos y el argentino Daniel Domaszewski (Honda) a 19:12.

Con estos resultados, Karyakin lidera la general con 16:18:42 horas, seguido por el chileno Ignacio Casale (Yamaha) a 28 segundos y el francés Simon Vitse (Yamaha) a 3 minutos.

Los camiones fueron los últimos en partir y todavía ninguno cruzó la meta.

La quinta etapa, que se corre este viernes, es la primera que se disputa totalmente en suelo boliviano, ya que une le ciudad de Tupiza con la de Oruro, con un recorrido de 692 kilómetros, 447 de ellos de especial.