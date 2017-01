Wass: "Necesitamos sumar los próximos seis puntos"

Vigo, 4 ene (EFE).- El internacional danés del Celta Daniel Wass destacó la importancia del triunfo de anoche ante el Valencia (1-4) en Copa y abogó por centrarse en el choque de Liga contra el Málaga, ya que, a su juicio, su equipo necesita sumar los próximos seis puntos en juego para engancharse a la zona alta de la clasificación.

"Estamos contentos por la victoria pero lo más importante ahora es el Málaga, no pensamos en nada más que en el partido del domingo. Los dos próximos encuentros de casa son muy importantes, necesitamos sumar los seis puntos", declaró en rueda de prensa el centrocampista

Wass se mostró "muy feliz" por su gol en Mestalla pero al mismo tiempo dijo que para él lo "más importante" es que el equipo haya encarrilado su pase a los cuartos de final del torneo copero.

"Es una ventaja importante pero en el fútbol nada es imposible. Claro que 1-4 es un resultado muy difícil para el Valencia pero aún queda el partido del jueves y todo puede pasar", comentó el danés, quien se sintió "bien" jugando en la banda derecha.

"Si el míster dice que tengo que jugar en la banda derecha, pues juego en la banda derecha. No hay ningún problema por eso. Yo no soy un extremo de buscar el uno contra uno, a mi me gusta más tener libertad y moverme por todo el campo", explicó.