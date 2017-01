Robert: "El mercado de invierno no será una locura, sino muy tranquilo"

Barcelona, 4 ene (EFE).- El consejero delegado del Espanyol, Ramón Robert, ha explicado tras la tradicional visita de la plantilla a los niños del Hospital de Can Ruti que "el mercado de invierno no será una locura, sino muy tranquilo" y ha asegurado que el club no ha recibido "ninguna oferta oficial".

Robert ha recordado que el club está "en el límite del control económico de la Liga" y, en este sentido, "si no hay salidas no habrá entradas". En caso de salidas, la prioridad del Espanyol son traspasos y no cesiones.

Cuestionado por la situación del central argentino Martín Demichelis, con permiso del club para ausentarse de los entrenamientos y poder gestionar su futuro, Robert ha apuntado que el defensa volverá en breve. "Debe incorporarse ya, hoy o mañana, y entonces hablaremos y decidiremos qué hacemos", ha comentado.

Respecto a un posible traspaso del delantero ecuatoriano Felipe Caicedo, el dirigente ha insistido en que no hay novedades: "A día de hoy no ha llegado nada por él. Tenemos plena confianza en su juego, es un gran futbolista", sobre cuyo futuro se ha especulado desde este verano.

Por otro lado, Ramón Robert ha comentado que las renovaciones del mediocentro Víctor Sánchez y de los canteranos Aarón y Melendo van por buen camino: "En cuanto a Víctor, lo estamos trabajando y este enero, si nos ponemos de acuerdo, estará hecho. También hablamos con Aarón y Melendo, situaciones que queremos cerrar este mes".