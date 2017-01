Newell's argentino cancela entrenamiento en protesta por impago de salarios

Buenos Aires, 4 ene (EFE).- La plantilla del Newell's Old Boys de Rosario no acudió a entrenar esta mañana, cuando tenía previsto iniciar la pretemporada antes del reinicio del torneo liguero, en protesta contra los dirigentes del club, que llevan cuatro meses sin abonarles el sueldo, según denuncian.

Según informó hoy la agencia oficial Télam, los jugadores y el cuerpo técnico se reunieron en las instalaciones donde entrena el equipo, en la ciudad de Rosario, con la cúpula directiva de la entidad deportiva, que rechazó la oferta de abonarles la mitad de la deuda acumulada durante estos meses.

"Los referentes del plantel pueden esperar y no cobrar la deuda al contado, pero tomaron esta medida para respaldar a los más chicos, que no pueden esperar porque no están en la misma situación económica", dijo a Télam una fuente cercana a la plantilla.

Por su parte, el secretario del club, José Menchón, aseguró que ambas partes tienen la "predisposición" de llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto que se desató debido a la delicada situación económica que atraviesa el club, similar a la de la mayoría de los equipos de Argentina.

Los clubes de la primera división de Argentina denunciaron el pasado diciembre que atraviesan una situación "dramática" y la achacaron al supuesto incumplimiento de los pagos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los derechos de transmisión televisiva de los partidos.

A través de un comunicado conjunto, las entidades deportivas sostuvieron que la AFA no realizó "pago alguno" en mayo, junio y julio, y que solo hizo "pagos parciales o mínimos" en octubre y noviembre.

En este sentido, el dirigente de Newell's vinculó hoy directamente la deuda salarial con la decisión del Gobierno argentino de suspender el programa estatal Fútbol para Todos, el plan ideado por el kirchnerismo a través del cual se transmitían, hasta el mes pasado, gratuitamente los encuentros.

Los directivos de los clubes habían pedido disolver el programa gubernamental Fútbol para Todos, por el que desde 2009 se transmiten gratis los partidos de la Liga argentina y de la selección nacional, para negociar un contrato superior con privados.

El Gobierno ofreció a los clubes 2.500 millones de pesos (unos 164 millones de dólares) por los derechos de transmisión de la nueva temporada de la Liga argentina, pero los directivos de los clubes lo rechazaron por considerarlo insuficiente.

La AFA no consiguió todavía licitar esos derechos a ninguna empresa, por lo que no se sabe quién televisará los partidos a sólo un mes del reinicio de la Liga, programado para el próximo 5 de febrero, por lo que está en vilo la continuidad del campeonato.

Con 28 puntos en 14 partidos disputados, Newell's se mantiene segundo en la clasificación, a solo tres del puntero, Boca Juniors.