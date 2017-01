Míchel: "Me gustaría dirigir a España, pero está bien ocupado el puesto"

Madrid, 4 ene (EFE).- José Miguel González Martín del Campo, 'Míchel', exfutbolista del Real Madrid y entrenador de equipos como Olympiakos u Olympique de Marsella, expresó a EFE su deseo de entrenar pronto a un club español, aunque también le gustaría dirigir a la selección, algo que considera difícil porque está "bien ocupado el puesto" por Julen Lopetegui.

Míchel, de 53 años, desarrolló casi toda su trayectoria como futbolista en el Real Madrid entre 1984 y 1996. Tras colgar las botas un año después en el Atlético Celaya mexicano, en 2005 comenzó a ejercer como entrenador profesional en el Rayo Vallecano. Posteriormente lo haría en el Real Madrid Castilla, Getafe, Sevilla, Olympiakos griego y Olympique de Marsella francés, su último equipo hasta el pasado año.

"Para este año si me toca una pizca de trabajo fenomenal, porque se siente uno mejor cuando trabaja. Me gustaría entrenar en España. He tenido opciones, pero no se han concretado, a veces por los intereses de los clubes y otras veces por los míos, pero seguro que algo saldrá pronto", dijo a EFE Míchel, que no renuncia a volver a entrenar en el extranjero.

"Me gustaría entrenar en España, pero si hay alguna oferta para fuera como cuando estuve en Grecia o Francia no hay problema", confesó.

Míchel, que llegó a disputar más de quinientos partidos con la camiseta del Real Madrid, dio su opinión de como ve al equipo blanco que actualmente dirige Zinedine Zidane.

"El equipo está muy bien, es fiable y es lo que se le pide a los equipos grandes. Está en un momento de forma bastante bueno y las sensaciones son positivas porque está ganando, pero ahora viene un tramo de varios meses muy intensos, las competiciones se ajustan al final y no tiene una ventaja muy grande con un equipo como el Barcelona", comentó.

"Aún así el Real Madrid está muy fuerte y está realizando una buena temporada", confesó el técnico madrileño, que opinó sobre el relevo que se produjo hace unos meses al frente de la selección española con la marcha de Vicente Del Bosque y la llegada de Julen Lopetegui.

"La elección que hubiesen hecho habría sido buena porque los entrenadores españoles, en general, estamos preparados y somos buenos, además de que hay un grupo de jugadores muy interesante", apuntó Míchel, al que le gustaría en algún momento ocupar ese banquillo.

"La selección que me gustaría dirigir es la española, pero está bien ocupado el puesto por Lopetegui y por eso es más fácil entrenar un equipo", comentó.

Míchel acudió este miércoles a la Clínica Menorca de Madrid donde, junto a Irene Villa y el doctor Ángel Martín, hicieron entrega de diversos juguetes a niños discapacitados de la Fundación También y de familias sin recursos de Cruz Roja Española.

"Me encuentro muy afortunado de que me llamen para estas cosas. Quiero felicitar a toda la gente que se dedica a ser solidario, pero no solo estas fechas, sino durante todo el año. Tienen un mérito admirable", declaró Míchel, que expresó su deseo para este 2017.

"Nunca pido nada para mi. Al nuevo año le pido salud, trabajo y que haya más concordia y amistad para que la gente esté bien", concluyó.