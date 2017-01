Juanfran: "Garitano es, de largo, el mejor técnico que he tenido en el Dépor"

A Coruña, 4 ene (EFE).- El lateral derecho del Deportivo Juanfran Moreno ha afirmado hoy que su entrenador actual, Gaizka Garitano, "es, de largo, el mejor" de los tres que ha tenido desde su llegada al equipo coruñés en 2014.

El futbolista madrileño aseguró en una conferencia de prensa que los jugadores blanquiazules tienen una idea clara de juego y auguró que deben lograr la permanencia sin problemas después de haber demostrado en diciembre que están capacitados para conseguir ese objetivo.

"Después del mes de diciembre, si hay alguien que piensa que el Deportivo no se tiene que salvar de una manera tranquila es un iluso. Después de lo que hemos demostrado, el objetivo como mínimo es salvarnos de una manera tranquila. Hemos demostrado que hay buenos jugadores", argumentó.

Juanfran elogió a Guilherme dos Santos, que "marca las diferencias", señaló que el centrocampista Carles Gil "ha dado un paso adelante", se congratuló de la recuperación de Bruno Gama y pronosticó que el Marlos Moreno "seguro que crecerá".

Además, indicó que "el equipo tiene unas señas de identidad claras, que en los tres años" que lleva en el Deportivo no había "tenido".

"Somos un equipo correoso que hasta el final sigue, jugamos al fútbol, tenemos una idea de jugar y a la larga, cuando tienes una idea, las cosas te van a ir bien", señaló el futbolista, quien concluyó que por todo eso "Garitano es el mejor entrenador" de los que ha tenido "en el Deportivo de largo".

Juanfran destacó también que el Deportivo no bajara los brazos el próximo martes en la ida de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Alavés en Riazor en un partido que perdía 0-2 al descanso y que equilibró en los últimos instantes.

"La eliminatoria estaba muy muy difícil al descanso, hablamos de no encajar más goles, y ahora está al cincuenta por ciento. Hay que ir a Mendizorroza con pico y pala y a ganar, porque con un gol te vale. Vamos a intentar sacarla adelante", dijo.

No obstante, recordó que el equipo tiene "un partido muy importante" en el torneo de la regularidad, ante el Espanyol, este viernes en Cornellà-El Prat porque "la Liga te da de comer y lo otro (la Copa) es un premio".

En ese partido, Juanfran consideró "dudoso" el penalti que permitió al Alavés ponerse 0-2 en el descuento del primer periodo y criticó que el colegiado, Hernández Hernández, dejara sin señalar una pena máxima de la que él fue objeto.

"Creo que el árbitro no lo ve porque tiene un jugador delante, porque si lo ve, lo pita, y el asistente no se lo dice. No hemos empezado el año con fortuna en ese sentido, nos pitaron uno que cuanto menos era dudoso, aunque en directo pensaba que era muy claro, y no el mío, que no deja dudas", comentó.

El lateral no quiso hablar "mucho" de los colegiados porque "para las denuncias" de las críticas que se les hacen "están con el gatillo fácil".

Sobre su próximo rival, el Espanyol, afirmó que es "un gran equipo que está en un gran momento y tiene grandes jugadores".

"Es un partido bonito para jugar y creo que podemos jugar de tú a tú. No me considero peor equipo que ellos. Necesitamos una victoria fuera de casa y es el momento perfecto, queremos regalarnos esa victoria en Reyes", sostuvo.

Juanfran destacó al portero gallego del conjunto catalán, Diego López, del que dijo que "quizás este año es el mejor de la categoría".