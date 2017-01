Zidane: "Queremos estar preparados para competir igual de fuerte"

Madrid, 3 ene (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, advirtió de la dificultad que le espera a su equipo en la eliminatoria copera ante el Sevilla, "un equipo competitivo muy bueno", ante el que espera "estar preparados para competir igual de fuerte" tras las vacaciones navideñas.

Zidane mostró todo su respeto a un Sevilla que dijo nada tendrá que ver con el que venció en la final de la Supercopa de Europa el pasado mes de agosto. "Cambia completamente en seis meses, les ganamos ahí pero ahora no te asegura ganar otra vez. Tenemos que preparar bien el partido como hicimos y ahora las ganas que tenemos es de que empiece el partido".

"En el Sevilla veo a un equipo competitivo muy bueno, que tiene mucha confianza y que va a ser un partido complicado para nosotros. Espero que para ellos también. Va a ser un buen partido y lo que queremos es estar preparados para competir fuerte, igual que lo estábamos haciendo", añadió.

Zidane destacó lo bien que le ha venido a su plantilla el parón por las fiestas navideñas y tener una semana para trabajar desde el regreso.

"Después de casi seis meses es bueno tener un poco de descanso y una semana pasarla con la familia. Vuelves y hemos tenido una semana para trabajar que nos ha venido muy bien porque desde ahora va a ser complicado trabajar como esta semana con partidos cada tres días. En 70 días tenemos 20 partidos", advirtió.

Sergio Ramos será baja ante el Sevilla tras jugar con molestias musculares la final del Mundial de Clubes. "Cuando juegas una final arriesgas y es lo que hizo Sergio pensando siempre antes del partido que podía jugar. Ahora está recuperado, está bien en el campo pero no con nosotros. Aún le queda un poco pero está mucho mejor y en poco tiempo entrenará con el equipo", confirmó.

La baja del capitán se suma a la del portugués Pepe que comienza el 2017 con una lesión muscular. Zidane prefiere no mirar al futuro, con la oferta millonaria de China sobre la mesa a un jugador que se ha complicado su continuidad en el Real Madrid.

"Pepe es un jugador nuestro importante que lleva diez años en el Real Madrid. Ya ha hecho historia en este club y quiero que siga con nosotros, claro que sí. El resto no me interesa, solo lo que puede hacer y va a hacer con nosotros desde ahora hasta el final", dijo.

En lo personal, Zizou mostró su modestia cuando fue preguntado por el título a entrenador del año. "No me sorprendería para nada no ser el mejor entrenador del año, sería normal que lo gane otro porque yo acabo de empezar, soy nuevo y tengo que seguir trabajando como estoy haciendo y mostrar mucho más".

Pero sí que piensa que en jugadores el elegido debe ser Cristiano Ronaldo. "Me sorprendería que no lo ganará Cristiano. Claramente se lo merece. Todo lo que ha hecho en 2016 ha sido único".

"No creo que duden del potencial de Cristiano, que es tremendo como demuestran sus numeros siempre. Luego es normal que genera debate y cada uno piensa una cosa de él, pero lo que está haciendo lo hace muy bien. Es único. Tiene que seguir trabajando mucho para conseguir cosas", sentenció.