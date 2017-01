Peña: "En el Getafe se respira alegría y optimismo"

Getafe , 3 ene .- Carlos Peña, nuevo lateral izquierdo del Getafe, dijo sentirse "feliz" por su llegada al equipo madrileño, en el que se "respira alegría y optimismo" ante el reto que tienen de pelear por volver a Primera.

Carlos Peña, de 33 años, ha llegado al Getafe en este mercado de invierno procedente del Real Oviedo, club en el que ha jugado la última temporada y media.

"Sería hipócrita decir que no es nuestro objetivo el ascenso, pero hay que plantearse semana a semana para llegar en forma a las ultimas jornadas", dijo Peña, que declaró que el conjunto azulón tiene "una plantilla de calidad".

"Entre los equipos que descienden siempre es difícil la adaptación, pero hay una plantilla de calidad y muy competitiva. El equipo ha ido de menos a más y creo estamos en un buen momento. La dinámica es muy positiva y la competitividad también. Ir paso a paso es lo que nos va a hacer fuerte", confesó.

El jugador salmantino, formado en las categorías inferiores del Barcelona, dijo que al Getafe puede aportar "ilusión y trabajo".

"Vengo con muchas ganas de fútbol, de ayudar y trabajar para subir el nivel competitivo del equipo. Hay un equipo unido, hay buen ambiente y así todo es más fácil. Se respira alegría y optimismo", manifestó.

Peña, que ya se ha ejercitado en varias sesiones con sus nuevos compañeros, desveló las primeras conversaciones que ha tenido con su técnico, José Bordalás.

"Lo primero se interesó por mi estado de ánimo. Me dijo que entrenara fuerte y me transmitió mucha confianza desde el principio. Yo personalmente me siento feliz, cómodo y con ganas de aportar", concluyó.