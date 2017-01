El explorador Ranulph Fiennes se dispone a escalar el Aconcagua a los 72 años

Londres, 3 ene (EFE).- El famoso explorador británico Ranulph Fiennes, de 72 años, se dispone a desafiar las bajas temperaturas de la cordillera de los Andes al escalar Aconcagua, la montaña más alta de América, según informan hoy los medios.

Fiennes, que en los últimos tiempos ha tenido problemas de salud, se ha puesto como objetivo conseguir un récord al ser la primera persona que escale las montañas más altas de todos los continentes.

Esta semana intentará escalar el Aconcagua, de más de 6.900 metros de altura y ubicado en la provincia argentina de Mendoza.

Según los medios, esta aventura será de desafío para el explorador, que ostenta el título de "sir", por la falta de oxígeno en la cima ya que tiene problemas respiratorios tras sufrir dos ataques cardíacos y someterse en 2003 a una cirugía de corazón.

Fiennes está cerca de completar su meta del llamado Global Reach Challenge, con el que quiere recaudar fondos para la organización de ayuda a las enfermeras Marie Curie, ya que ha escalado el monte Everest, en Asia; el Kilimanjaro, en África; el Elbrus, en Europa, y el Vinson, en la Antártida, pero para completar su objetivo aún tiene por delante el Aconcagua y el Carstensz, en Australasia.

"Si la vida consistiera en escalar una montaña y después esperar un poco antes de otra, sería bastante simple, pero no es así porque las estaciones y el tiempo dictaminan las cosas", dijo Fiennes.

"Y, por supuesto, otro obstáculo que afrontaré es que las cosas no son como en el pasado. El cuerpo, con el mismo nivel de entrenamiento, no puede alcanzar las mismas cosas, así que el éxito en este desafío no está garantizado", agregó el explorador en unas declaraciones divulgadas a la prensa.

Por su parte, la directora de Marie Curie, Jane Collins, dijo hoy sentir una gran admiración por la determinación de Fiennes así como por su compromiso para recaudar fondos para la entidad.

Fiennes, tío de los actores Ralph y Joseph, sirvió en el Ejército británico y participó en numerosas expediciones.