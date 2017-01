Champagne jugará en el Leganés al pedir salir de "manera expresa" de Olimpo

Leganés , 3 ene .- El portero argentino Nereo Champagne, que jugará en el Leganés cedido hasta final de temporada, según informó su club de procedencia, el Olimpo, pidió salir "de manera expresa" para aprovechar la "oportunidad" de jugar en España.

"Por el arraigo que siento por el club ante otras propuestas consensué que lo mejor era quedarme, pero esta oportunidad de la Primera División española se da pocas veces y por eso pedí irme de manera expresa", dijo el portero argentino.

Champagne, de 31 años, ha desarrollado toda su carrera en la Liga argentina, en la que debutó en 2007 en las filas de San Lorenzo de Almagro. En la campaña 2010/2011 jugó en Ferro Carril Oeste y desde 2012 lo hizo en Olimpo.

"No es un adiós, sino un hasta pronto. Olimpo seguirá siendo mi casa el resto de mi vida. Me voy tranquilo, con la frente en alto porque me brindé siempre por el club, y sabiendo que hay un gran plantel. Todo futbolista es importante pero ninguno irremplazable", confesó.

El portero llega cedido al Leganés a cambio de 150.000 euros y con una opción de compra para la próxima temporada de casi un millón de euros.

Champagne podría debutar la próxima jornada frente al Betis, debido a que Iago Herrerín está sancionado tras su expulsión ante el Eibar y Alberto Brignoli, que no cuenta para Garitano, está buscando una salida del club.