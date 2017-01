Champagne se convierte en el quinto portero del Leganés esta temporada

Leganés , 3 ene .- El portero argentino Nereo Champagne, que jugará en el Leganés cedido por Club Olimpo hasta final de temporada, según ha confirmado el equipo madrileño este martes, se convierte en el quinto guardameta que defenderá la portería del conjunto pepinero en lo que va de campeonato.

Champagne, nacido en la localidad de Salto, se formó en el conjunto de su ciudad hasta firmar por San Lorenzo, equipo desde el que fue convocado para el Mundial sub'20 de 2005 en los Países Bajos, en el que se proclamó campeón con la selección argentina.

En diciembre de 2007 debutó en la máxima categoría de la Liga argentina con San Lorenzo de Almagro, en el que permaneció hasta su cesión en 2010 a Ferro Carril Oeste.

Un año después regresó a San Lorenzo, hasta que en 2012 firmó por el Club Olimpo de Bahía Blanca, con el que disputó en cuatro años y medio 159 partidos.

Aunque el Leganés no oficializó su incorporación hasta última hora del martes, el portero argentino ya había desvelado un día antes que jugaría en el equipo madrileño.

"No es un adiós, sino un hasta pronto. Olimpo seguirá siendo mi casa el resto de mi vida. Me voy tranquilo, con la frente en alto porque me brindé siempre por el club, y sabiendo que hay un gran plantel. Todo futbolista es importante pero ninguno irremplazable", confesó.

"Por el arraigo que siento por el club ante otras propuestas consensué que lo mejor era quedarme, pero esta oportunidad de la Primera División española se da pocas veces y por eso pedí irme de manera expresa", dijo el portero argentino.

El portero llega cedido al Leganés a cambio de 150.000 euros y con una opción de compra para la próxima temporada de casi un millón de euros.

Champagne podría debutar la próxima jornada frente al Betis, debido a que Iago Herrerín está sancionado tras su expulsión ante el Eibar y Alberto Brignoli, que no cuenta para Garitano, está buscando una salida del club.

Los otros dos porteros que han actuado esta temporada con el Leganés son Jon Ander Serantes, lesionado de gravedad el 26 de noviembre de 2016 frente al Espanyol, que contabiliza trece partidos oficiales, y el canterano Diego Barrios, que disputó 62 minutos en el último encuentro frente al Eibar.