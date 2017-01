Barreda: "Estoy contento; en las próximas jornadas vamos a ir a atacar"

San Miguel de Tucumán, 3 ene (EFE).- El español Joan Barreda (Honda), uno de los favoritos en la carrera de motos del Dakar, dijo estar "contento" con la décima posición que consiguió este martes en la segunda etapa, y avisó que en las próximas jornadas va a "ir a atacar".

Fue una buena etapa de transición. La etapa era rápida con una primera parte con trampas presentes y con algunos agujeros y pequeñas grietas. La segunda parte ha sido más tranquila, con las posiciones de la etapa establecidas", dijo Barreda al finalizar la etapa cronometrada.

"Así que estoy contento con la jornada y con esta etapa de transición donde no se han producido grandes diferencias. El auténtico balance de este tipo de etapa es estar aquí y no haber cometido muchos errores. En esta etapa no había que ponerse nervioso. Pero en las próximas vamos a intentar atacar", agregó.

El español, que fue sexto en la primera etapa, está noveno en la general, a 5:32 minutos del líder, al australiano Toby Price.