Los bancos esperan anunciar sus planes de contingencia ante el "brexit"

Londres, 3 ene (EFE).- Los bancos esperan anunciar pronto sus planes de contingencia ante el "brexit", con la posible retirada de operaciones del Reino Unido, a fin de poder mantener el acceso a los 27 Estados miembros del bloque, informa hoy The Guardian.

La primera ministra británica, Theresa May, ha indicado que activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia la salida de un país comunitario de la UE, antes de finales de este marzo.

Ante la incertidumbre que este proceso ha generado, varias entidades financieras de la City de Londres esperan anunciar sus planes este febrero, cuando los bancos publiquen sus resultados, dijo al citado diario el responsable del área del "brexit" de la firma consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), Andrew Gray.

"Grandes bancos están finalizando planes para anunciarlos este año", dijo Gray, cuya compañía asesora a varias entidades.

De cara al referéndum del pasado 23 de junio, los bancos habían advertido de las consecuencias del "brexit" para el sector financiero de Londres, considerado el "pulmón" económico del país.

El banco JP Morgan había indicado que podía llevar 4.000 puestos de su fuerza laboral -de 19.000- en el Reino Unido a otro lugar, mientras que el HSBC, el mayor de Europa, había avisado que podía llevar sus operaciones a París.

Según The Guardian, las entidades no quieren esperar a llevar sus operaciones a otros países comunitarios debido al tiempo que lleva obtener autorización de los organismos reguladores si el Reino Unido ya no es un estado miembro .

Se calcula que el sector financiero emplea a 2,2 millones de personas en el Reino Unido.

La primera ministra dará este mes detalles de sus planes de negociación con el bloque europeo después de recibir críticas de distintos sectores por la incertidumbre que está creando la falta de información sobre lo que ocurrirá con el "brexit".