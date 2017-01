Voro afirma que el club le ha trasmitido total confianza

Paterna , 2 ene .- Salvador González "Voro", entrenador del Valencia tras la dimisión de Cesare Prandelli, afirmó que esta vez y a diferencia de en ocasiones anteriores, el club le ha mostrado "total confianza" para seguir en el cargo.

El hasta ahora delegado del equipo, pero que ya se ha sentado en el banquillo en cinco etapas, afirmó que cree que puede aportar soluciones a la trayectoria del Valencia.

"Si no lo creyera, habría dicho que no desde el primer momento", continuó Voro, quien recordó que lo principal es hacer mañana un buen encuentro contra el Celta en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

Asimismo, Voro habló del apoyo que le había mostrado la presidenta Layhoon Chan, con quien coincidió en la mañana de hoy en la ciudad deportiva de Paterna.

"Acabo de estar con ella. He dicho siempre que el club pone todos los medios para que las cosas funcionen, pero no salen. Y el fútbol no es fácil. Se buscan soluciones y están preocupados como los que estamos dentro. Lo suyo no es un postureo", explicó.

Por otra parte, habló de la plantilla y descartó que fueran los únicos responsables de la situación que está atravesando el club por los malos resultados: "No podemos culpar única y exclusivamente a los jugadores".

"No podemos quedarnos con eso. Creo que tenemos una plantilla para poder competir y salir de esta situación", continuó el preparador, quien pese a ello admitió que hay dinámicas de las que es complicado escapar.

El técnico valencianista también habló del mercado de invierno y de la conveniencia de que todas las partes implicadas en el club se pongan de acuerdo para afrontar las incorporaciones y salidas con consenso.

"Hasta el viernes sólo tenía información de fichajes por los medios. Desde el viernes la situación ha cambiado, pero todavía lo veo de lejos. Todo llegará si debe llegar, pero no puedo entrar a valorar cosas que en mi cabeza ahora no están", agregó.

Sobre Dani Parejo y su situación tras su salida nocturna de hace dos semanas, señalo que el jugador está en la convocatoria, aunque ha cometido un error y sabe lo que ha hecho y que debe aprender.

"Lo que tengo claro es que si fuera entrenador del equipo contrario me gustaría que no estuviera Parejo en mi rival. Es un jugador que ha aportado mucho y que si tiene que jugar es capaz de manejarse y jugar a la perfección", concluyó.