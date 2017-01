Laia Sanz empieza con un 24º puesto en una etapa "un tanto peligrosa"

Resistencia, 2 ene (EFE).- La española Laia Sanz, 18 veces campeona mundial entre enduro y trial, comenzó este lunes su séptima participación en el Dakar con una vigésima cuarta plaza entre las motos, con salida en Asunciónl meta en Resistencia y 39 kilómetros de especial.

Laia Sanz cruzó la meta a 2 minutos y 19 segundos del primero y a sólo 56 segundos de Toby Price, su compañero en el KTM Factory Rally Team y vigente campeón del Dakar.

"He pilotado muy tranquila. Era una primera etapa un tanto peligrosa, con muchas roderas secas y baches, así que había que ir con cuidado para no tener ningún susto. Siempre digo que los primeros días tienes mucho que perder y poco que ganar", comenta Laia Sanz en declaraciones que difunde KH-7.

"Estoy contenta porque pese a ir con precaución y no apretar el ritmo, me he situado bien si miras los pilotos que tengo cerca de mí. Mañana volveré a ir con calma porque me huelo que será una especial muy rápida y lo importante de verdad llegará más adelante", concluyó.

La segunda etapa se disputa este martes en Argentina entre Resistencia y Tucumán, con 275 kilómetros contra el crono y 528 de enlace.