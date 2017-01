Feghouli y Medjani fuera de la lista por "falta de ritmo", dice Leekens

Argel, 2 ene (EFE).- El mediapunta del Everton Sofiane Feghouli y el defensa del Leganés Carl Medjani se cayeron de la lista de jugadores seleccionados para la Copa de África de Naciones (CAN-2017) por su falta de ritmo de competición, justificó hoy el seleccionador argelino, Georges Leekens.

En una rueda de prensa ofrecida hoy en el estadio "5 juillet" de Argel, el técnico belga insistió en que para ninguno de los dos se ha cerrado definitivamente la puerta del combinado nacional, pero que en estos momentos hay jugadores que aportan más al juego del equipo.

"Tomé la decisión de descartarlos porque carecen de ritmo en sus respectivos clubes, no han jugado mucho desde que arrancó la temporada y nosotros hemos avanzado mucho. Son dos profesionales de gran nivel, si no les he escogido ahora eso no significa que no vayan jugar con el equipo en el futuro", declaró.

"Se trata de dos jugadores de talento, y duele dejarlos, pero había que tomar decisiones. Feghouli tiene un alto nivel pero no juega. Voy a ver a su entrenador en el West Ham (Slaven Bilic), al que conozco, para encontrar una solución", dijo Leekens sobre el exjugador de Valencia.

En cuanto a Medjani, que apenas ha disputado este año 774 minutos en Liga y Copa con el Leganés pese a que el club madrileño desembolsó dos millones de euros este verano para incorporarlo, el técnico resaltó que su polivalencia hace que quede en la recámara "disponible para nosotros en caso de lesión".

Leekens dio a conocer el domingo la lista de 23 futbolistas que viajarán a Gabón para disputar la copa de África de naciones (CAN-2017), que lideran las estrellas del Leicester Riyad Mehrez e Islam Slimani.

El técnico belga confía, igualmente, en el centrocampista del FC Porto, Yacim Brahimi, y en el defensa del Real Betis, Aïsa Mandi, para dar cohesión a un equipo con buena pólvora en ataque y muchos problemas en defensa.

Los "Zorros Verdes", que solo han logrado levantar una vez el trofeo continental africano (1990), se concentrarán a partir de hoy en el Centro Técnico Nacional de Sidi Musa (Argel) y jugarán en los próximos días un encuentro de preparación con Mauritania.