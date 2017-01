Beñat apunta a disponible ante el Barcelona; De Marcos baja segura

Lezama , 2 ene .- El jugador del Athletic Club Beñat Etxeberria, titular indiscutible y uno de los mejores leones de las últimas temporadas, apunta a disponible para el partido copero del jueves ante el FC Barcelona ante San Mamés, un choque de ida de octavos de final la Copa del Rey para el que Oscar de Marcos, como se esperaba, será baja segura.

Según se vio en el entrenamiento de este lunes en Lezama, Beñat podría llegar ya recuperado de la lesión muscular que le impidió jugar el último partido del año ante el Racing de Santander, también de Copa y también en San Mamés.

Beñat completó con aparente normalidad, incluidos los partidos de la parte final, la sesión de la vuelta al trabajo del equipo bilbaíno tras el descanso del día de Año Nuevo que Ernesto Valverde dio a su plantilla.

El que no estará seguro ante el Barcelona es Oscar de Marcos, quien, aunque salió de nuevo a los terrenos de juego, todavía no está en condiciones ya no de volver al equipo, sino incluso de marcarse "plazos" para hacerlo.

El de Laguardia confesó en rueda de prensa que le está siendo "duro" el tiempo que lleva sin jugar por "varias cosas (lesiones)" que ha sufrido en el pie izquierdo y siendo como es "la primera vez en las ocho temporadas" que lleva en el Athletic que está "más de un mes" lesionado.

No obstante, y aunque los médicos les ha dicho que no se "marque plazos", con el ánimo y espíritu optimista que le acostumbra ya se ve de nuevo trabajando junto a sus compañeros incluso la próxima semana. "Siempre me veo, durante estos meses siempre me veía, pero me dijeron que no me fuera poniendo plazos. Tengo la idea de empezar pronto y la semana que viene entrar en el grupo, aunque los médicos me dicen que vaya con tranquilidad", comentó.

De Marcos, en ese sentido, reconoce que era cierto lo que en su día le dijo su técnico Ernesto Valverde, quien le comentó sobre el terreno de juego, ante su tremendo y reiterado esfuerzo, que no era "Superman". "Parece que soy un Superhombre, pero no. También tengo dolor", asumió.

Por lo demás, a la sesión de hoy faltaron los recientemente operados Yeray Álvarez y Ager Aketxe, el primero del cáncer testicular que se le conoció el día 23 de febrero y el segundo para limpiarle la rodilla derecha en la que se lesionó gravemente la temporada pasada.

Así, a tres días del partido, Valverde tiene disponibles a 21 jugadores para el partido ante el Barcelona: los porteros Iraizoz, que será titular, y Kepa; y los jugadores de campo Lekue -que hoy se retiró del entrenamiento un poco antes que sus compañeros- Bóveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga, Saborit, San José, Beñat, Iturraspe, Mikel Rico, Vesga, Elustondo, Raúl García, Eraso, Williams, Susaeta, Muniain, Sabin Merino y Aduriz.