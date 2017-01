Barreda: "Estoy contento, se me había complicado la etapa y la pude salvar"

Resistencia, 2 ene (EFE).- El motociclista español Joan Barreda (Honda) dijo este lunes estar "contento" con su séptima posición porque logró "salvar" la primera etapa del Dakar, que se le había "complicado".

"Estoy contento porque se me había complicado la etapa y la he podido salvar perdiendo poco tiempo. Estoy bien colocado para mañana", dijo Barreda, que está a 32 segundos del líder, el francés Xavier De Soultrait.

"Fue una buena etapa para mí, se ha complicado a mitad de la especial, en el kilómetro 21. La moto se me ha parado en una zona de mucha agua. Tarde un par de minutos en volver a arrancar la moto y perdí un poco de tiempo", explicó el piloto de 33 años.

La primera etapa unió la ciudad de Asunción con la de Resistencia, capital de la norteña provincia argentina de Chaco, con un trayecto sin grandes dificultades de 454 kilómetros, 39 de ellos cronometrados.

El especial comenzó en la localidad de Atyrá, en el departamento de Cordillera, y se desarrolló por completo en suelo paraguayo y bajo un intenso calor.

Además, sobre el final de la etapa Barreda tuvo problemas con el polvo que levantaba el piloto que estaba delante de él.

"Como no pude adelantarlo, perdí un poco más de tiempo. El ritmo ha sido muy bueno y las sensaciones son muy buenas, aunque no esperaba que se me parara la moto durante dos minutos en un río", agregó.

La segunda etapa, que se corre este martes, llevará a los competidores hasta San Miguel de Tucumán a través de la provincia de Santiago del Estero.

"La etapa de mañana es más típica, con pistas rápidas. Era importante estar en el grupo de adelante porque va a haber polvo. No va a ser fácil", aseveró.