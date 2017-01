Mosquera: "La plantilla es corta, pero no nos tiene que hacer dudar"

A Coruña, 1 ene (EFE).- Pedro Mosquera, centrocampista del Deportivo, ha admitido este domingo que el conjunto coruñés cuenta con una plantilla "corta" de efectivos, pero al mismo tiempo ha advertido de que esa circunstancia no debe sembrar dudas en las dos competiciones que tiene por delante el equipo, LaLiga Santander y la Copa del Rey.

"Tenemos una plantilla corta pero eso no nos tiene que quitar las ganas ni nos tiene que hacer dudar. Es verdad que somos poca gente, pero estamos muy ilusionados y vamos a dar el cien por cien para pasar la eliminatoria de Copa ante el Alavés", declaró el jugador coruñés en la primera rueda de prensa del año.

El conjunto coruñés ha perdido en el mercado invernal a uno de sus jugadores más determinantes, el holandés Ryan Babel, tiene la baja de Carles Gil y además el internacional marroquí Fayçal Fajr está concentrado con su selección para preparar la Copa de África.

"Se nos ha ido Ryan Babel, que para mí estaba siendo de lo mejor del equipo y nos había dado un salto de calidad; Carles Gil, que últimamente estaba contando mucho, se ha lesionado, y Fayçal está con Marruecos", recordó Mosquera tras el primer entrenamiento de 2017, que fue matinal.

"Hemos empezado el año con un entrenamiento divertido, un poco de recuperación, para juntarnos todos y, por si alguno quería salir de fiesta o algo, que no lo hiciese", indicó el futbolista blanquiazul.

Mosquera, que perdió la titularidad en Liga después de haber sido titular indiscutible desde su llegada al equipo de su ciudad el verano de 2015, trabaja para intentar ganarse de nuevo la confianza del entrenador, Gaizka Garitano.

"Fue un cúmulo de circunstancias, los resultados no estaban saliendo como se esperaba y esto es Primera División, a veces juegas, otras no, y hay que trabajar. Siempre trabajo todo lo posible, nunca he puesto una mala cara, siempre me voy de último e intento hacerlo mejor para ponérselo difícil al entrenador", comentó.

En este sentido, afirmó que se está "entrenando muy bien, mejor que nunca" y señaló que en el último partido de 2016, ante el Betis en la Copa del Rey, estuvo "a buen nivel".

La primera cita de 2017 también será en la Copa con la disputa de la ida de los octavos de final este martes ante el Alavés en el estadio de Riazor, un partido que consideró "muy difícil".

"Ellos tienen buen equipo, en Liga se está viendo que son sólidos, están teniendo buenos resultados, en mitad de tabla, han fichado bien, tienen buenos jugadores y va a ser un partido muy complicado, pero esperemos dejar la eliminatoria lo mejor posible para la vuelta", deseó.

El futbolista coruñés recordó que el Deportivo despidió 2016 "en buena dinámica" y abogó por "mantenerla" en 2017.