El Villarreal ha mostrado poca fe en los mercados de invierno

Villarreal , 31 dic .- El Villarreal afronta el mercado de invierno con pocas expectativas de incorporar jugadores tal y como ha confesado recientemente su presidente Fernando Roig, entre otros motivos por la poca fe que le tiene a este tipo de fichajes tras los resultados obtenidos en otras temporadas.

Tras más de quince años en la elite el club castellonense acude muy poco al mercado invernal y solo en Segunda División, en la campaña 2013-2014, esta época fue vital para sus objetivos, en aquella ocasión el de alcanzar el ascenso.

Esa campaña el Villarreal hizo varios movimientos que a la postre fueron decisivos, pero en el resto de temporadas se puede decir que a excepción de llegadas muy puntuales, pocos son los futbolistas fichados en esta época del año que han llegado a ser clave.

Tanto es así, que ahora el club no acudirá a este mercado, ya que no lo cree necesitarlo y porque considera que es complicado encontrar jugadores que puedan cubrir las necesidades a largo plazo.

Por ello, la idea de las últimas temporadas ha sido más la de buscar jugadores cedidos, o en su lugar adelantar un fichaje a largo plazo o de futuro sin llegar a incorporarlo de inmediato.

Así destacan en las últimas campañas las cesiones de jugadores como Joel Campbell, Oliver Torres, Cicinho o Martinuccio, entre otros.

Desde la temporada 2010-2011, el equipo amarillo solo ha incorporado como fichaje para el primer equipo, el del defensa Eric Bailly, quien llegó para reforzar la salida del defensa brasileño Gabriel Paulista.

El fichaje de Bailly en la campaña 2014-15 se hizo con la intención de incorporar a un joven jugador del que se esperaba se curtiera de cara a las siguientes campañas, aunque pasó a ser el mejor fichaje invernal de la historia, ya que tras temporada y media, el club lo traspasó por cuarenta millones de euros.

Previamente en la campaña 2012-2013, la del regreso a Primera División, llegaron Chechu Dorado, Jonathan Pereira, Jeremy Perbet o Javier Farinós, que fueron vitales en la remontada del equipo para lograr el ascenso de categoría.

Algo parecido, pero a menor escala, sucedió la temporada 99-00 y con el centrocampista Diego Cagna, un fichaje de peso del mercado invernal de esa temporada con el equipo en Segunda División y que fue fundamental para lograr subir.

Con todo, el fichaje más destacado, de mayor repercusión y trascendencia fue el del delantero argentino Martín Palermo, que si bien en lo deportivo no destacó, en lo mediático sí que rompió moldes.

Fue uno de los golpes de efecto más destacados del Villarreal en estos años y que, según reconoció su presidente, sirvió para "situar al club en el mundo del fútbol" en la temporada 00-01, en la que acababa de regresar a la Primera División y buscaba dar un salto de calidad.

En ese periodo se hicieron los mayores desembolsos con la mente puesta en el mercado americano con la llegada de futbolistas como Toño De Nigris (02-03), Guille Franco (05-06), Matías Fernández (06-07) o Sebastián Eguren (07-08).

La mayoría se mantuvo en el club por algún tiempo, aunque fueron el uruguayo Sebastián Eguren y el argentino-mexicano Guille Franco los que más jugaron o mejor rendimiento dieron. Tras ese periodo, la idea del club fue la de no hacer desembolsos de peso en este mercado y se centró en las cesiones.

Centrados en la actual temporada, la idea del Villarreal es la de no acudir a este mercado, ya que tanto presidente como consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, aseguran no "necesitarlo".

Así, Roig Negueroles, aseguró recientemente que ya hicieron un fuerte desembolso en verano y no hace falta repetirlo ahora, por lo que "de no haber movimientos externos o salidas inesperadas, no debe haber movimientos".