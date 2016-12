London 717: diseño de "Guerrera"

Madrid, 31 dic (EFE).- Ecológica, inconformista, solidaria. Así es la ropa de "London. Sieteunosiete", la marca de Eli Pinedo y Beatriz Fernández, dos 'guerreras' que tienen claro que en los negocios, al igual que en la pista de balonmano, tan importante es el resultado como el modo de conseguirlo.

"Nuestra filosofía es ayudar en la medida de lo posible a que el mundo sea un poquito mejor. Si todos pusiéramos algo de nuestra parte, seguramente mejoraría. Por eso queríamos hacer las cosas algo diferentes, hacer las cosas bien", señaló Eli Pinedo.

Un ideario que marca todos los procesos, desde la producción -"todas las prendas están fabricadas de manera sostenible y ecológica"- a la creación y distribución, por el momento exclusivamente 'online'.

En esta filosofía se incluye también el reparto de dividendos: la marca destina un 5 por ciento de sus beneficios anuales a fondos para el desarrollo del deporte femenino.

El proyecto refleja mejor que nada, desde el propio nombre, la personalidad de sus dos impulsoras.

"Tenía que ser algo muy nuestro, que pasaran los años y que siguiera siendo muy nuestro. Londres para nosotras es una ciudad superimportante. Allí compartimos ese momento incomparable, esa medalla olímpica de bronce, y luego nuestros dorsales, que siempre nos han acompañado. Era unir el pasado, el presente y el futuro", explicó Beatriz Fernández.

Todo ello enlazado por el hilo conductor de la música, la fuente de inspiración de sus diseños, la energía de estas dos guerreras "indie", dispuestas a batallar entre telas y patrones con la misma garra que lo hicieron, hasta hace apenas unos meses, sobre cualquier cancha.

Los versos de las canciones de uno de sus grupos de referencia, Vetusta Morla, les dan la pauta para comentar cómo afrontan su negocio.

- "El valor para marcharse, el miedo a llegar" ('Copenhague')

Eli Pinedo.- "Vas viendo poco a poco que te toca empezar una nueva etapa. Yo, la verdad, físicamente estaba bien para haber jugado una o dos temporadas más, pero tenía claro que quería retirarme yo, que no me retirara nadie. Quería terminar compitiendo al máximo nivel, como hice en los Juegos. No hay nada mejor que decidir uno mismo cuándo decir 'hasta aquí'".

Bea Fernández.- "Es raro saber que ya no tienes la obligación de entrenar o que no vas volverte a poner la camiseta del equipo, pero estaba feliz, porque era una decisión mía. Una decisión tomada tras el suficiente tiempo de reflexión para saber que lo que hacía, lo hacía convencida. Sabiendo que me iban a llegar otras cosas que me iban a llenar y que me apetecían mucho hacer"

- "Trajeron ropas para impresionar" ('Fuego')

BF.- "Lo de la ropa era algo que ya hace dos o tres años que tenía en la cabeza. Era una idea que tenía ahí, pero que no acababa de darle mucha forma. Al volver de jugar de Francia se lo comenté a Eli, porque era un proyecto que sola no me apetecía hacer, sabía que era con ella o con nadie, porque son muchas las cosas que nos unen. Piensas un proyecto y la persona con la que te gustaría hacerlo"

EP.- "Fue algo que surgió tras muchos kilómetros y muchos viajes junto a Bea. Empezamos a darle vueltas, a mirar las posibilidades que teníamos, y de ahí surgió lo de meternos en el mundo de la moda, pero queríamos hacerlo de un modo algo diferente, que fuera con nuestra filosofía de vida"

- "La sombra quebrada de un glaciar" ('Canción de vuelta')

BF.- "Le dimos muchas vueltas sobre qué es lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer y cuando te pones a investigar qué hay detrás de la industria textil, nos dimos cuenta que queríamos que nuestra ropa fuera ecológica".

EP.- "Nuestra filosofía es ayudar en la medida de lo posible a que el mundo sea un poquito mejor. Nos apetecía hacer las cosas bien y, sobre todo, hacer las cosas algo diferentes, por eso teníamos claro desde el principio lo de la ropa ecológica".

- "Nos queda garganta, puño y pies" ('Golpe maestro')

BF.- "Durante toda nuestra carrera hemos reivindicado el papel de la mujer en el deporte y qué mejor que dar ejemplo y hacer lo que siempre habíamos reclamado. Por eso lo de destinar un 5 por ciento de los beneficios anuales al desarrollo del deporte femenino".

EP.- "Era algo que teníamos claro antes, incluso, que el nombre de la marca. Sabemos de las dificultades que existen para que muchas niñas se desarrollen bajo los valores del deporte. Teníamos que ayudar al deporte femenino".

- "He dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco" ('Al respirar')

EP.- "Al final piensas en lo que a ti te gustaría ponerte, en esos dibujos o esos mensajes que van contigo y que te encantaría poder verlos en una prenda, así han salido todos los diseños que hemos sacado".

BF.- "Jugamos con cosas positivas, con cosas que fluyan. Las plasmamos en ideas, en bocetos y con ellas vamos a la persona que nos ayuda con el diseño gráfico y ellas nos orienta sobre la mejor manera de plasmarlas en las prendas"

- "Maldita dulzura la tuya" ('Maldita dulzura')

EP.- "La música forma parte de nuestra vida. La vida sin música no tendría sentido para nosotras y por eso en nuestros diseños se reflejan ideas, mensajes y dibujos que tienen que ver con la música, es una parte importante de nosotras".

BF.-"A las dos nos encanta la música, tenemos muchos grupos que nos gustan y hemos ido a muchos conciertos juntas, por eso que algunos en nuestros diseños aparezcan títulos de canciones, como 'Maldita Dulzura', el título de una canción de uno de nuestros grupos favoritos.

- "Porque ser valiente no es sólo cuestión de suerte" ('Valiente')

EP.- "Si este proyecto puede ayudar a que otras jugadoras cuando se retiren tengan una idea en mente y se lancen a por ella, que las incite a ser un poco inquietas y a que se arriesguen, porque en la vida hay que arriesgar siempre, nos encantaría poder ser un referente".