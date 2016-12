Se busca entrenadora

Madrid, 31 dic (EFE).- La decisión de los dirigentes del Atlético de Madrid de abrir las puertas del estadio Vicente Calderón para el encuentro entre el primer equipo femenino y el Barcelona dibujó una estampa atípica en el césped y en la grada.

Las 22 jugadoras de ambos conjuntos se vieron arropadas a orillas del río Manzanares por 13.935 espectadores. Entre ellos, cientos de niñas que señalaron a las principales protagonistas de la gran fiesta del fútbol femenino como sus nuevos referentes.

Así es como ahora ven a Marta Corredera o a Sonia Bermúdez, las dos goleadoras colchoneras en un choque que derivó en el ascenso del invicto Atlético de Madrid al primer puesto de la Liga Iberdrola tras su victoria, por 2-1.

Las mujeres, protagonistas del juego y de la animación, se ausentaron, sin embargo, de los banquillos. Ángel Villacampa y Xavi Llorens fueron quienes supervisaron desde la banda el desempeño de las integrantes del plantel rojiblanco y azulgrana, respectivamente.

Esa imagen se repite en 14 de los 16 equipos de la Primera División femenina.

María Pry es la excepción en el Betis y Milagros Martínez dirige los progresos del Fundación Albacete. Natalia Astrain, por su parte, asoma como segunda entrenadora del Atlético de Madrid.

En la segunda categoría, Marta Tejedor (CD Tacón) o Patricia Traver (Villarreal) son de las pocas mujeres que persiguen el salto de sus respectivos conjuntos al primer escalón del fútbol femenino.

"Nos queda todavía mucho camino que recorrer", expone en una entrevista a EFE la preparadora verdiblanca. "Nosotras también estamos cualificadas para llevar a equipos de alto rendimiento", apuntó en tono reivindicativo, "pero faltan oportunidades".

Ella tomó las riendas del Real Betis Féminas tras haber dado por concluida su etapa en el otro gran equipo de la ciudad, el Sevilla.

A su llegada al cuadro bético, combinó las funciones de coordinadora y entrenadora para conducir los primeros pasos de una sección incipiente. "Hasta ese momento, todo se basaba en un acuerdo con otro club de la ciudad", recuerda.

Los dirigentes del Betis apostaron entonces por la creación de un departamento con autonomía propia.

"Tenían claro que tenían que darle un giro de tuerca y fue cuando se pusieron en contacto conmigo. Yo me pongo a trabajar, expongo mis ideas y viendo el potencial apostamos por llevar al equipo a Primera División. En la cuarta temporada del equipo conseguimos el ascenso. Eso habla bien de nuestro proyecto y de la apuesta de futuro que tiene el club sobre el fútbol femenino", afirma.

Los resultados premian la designación de María Pry aunque, según reconoce, su recorrido profesional no fue sencillo.

"Cuando yo empecé a entrenar en Sevilla era la única entrenadora que había. También recuerdo que cuando ascendí a Primera con el Sevilla sólo estábamos Laura Torvisco (Rayo Vallecano) y yo. Por eso considero que, de alguna forma, he abierto camino. En la provincia ya hay algunos equipos que tienen entrenadoras y nosotros, en nuestros equipos femeninos de cantera, también", indica.

En España no es lo habitual. Un informe elaborado por la UEFA revela que, en la temporada 2015-2016, la proporción entre hombres y mujeres entrenadoras fue de 95 a 5.

Precisamente, durante esa campaña la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió demoler otro muro.

La dimisión de Ignacio Quereda tras la cita mundialista de Canadá sirvió para remozar las selecciones femeninas.

Jorge Vilda promocionó a la absoluta. Pedro López tomó las riendas del combinado sub-19. Y Toña Is, hasta entonces ayudante, se erigió en la responsable del equipo sub-17.

Esa designación convirtió a la asturiana en la primera mujer seleccionadora en toda la historia del fútbol español.

Al ser preguntada por su trayectoria -fue internacional y pisó la ronda de semifinales en la Eurocopa de 1997, el techo para el equipo absoluto-, Toña Is no oculta que "para una mujer no resulta fácil progresar en un deporte como el fútbol".

Pero ella prefirió seguir el pálpito de la ilusión. Se comprometió consigo misma a aportar su "granito de arena". Y respondió a la confianza con la conquista de dos medallas.

Un plata en el Europeo y un bronce en el pasado Mundial sub-17 de Jordania recompensaron la actuación de sus pupilas en los dos grandes eventos internacionales a los que acudió como máxima responsable del cuerpo técnico.

"Su nota es de sobresaliente", le premia el seleccionador absoluto, Jorge Vilda. "No podría haber empezado mejor. Bueno, sí podría, con dos medallas de oro. Entonces la nota sería de matrícula de honor, pero probablemente ya no estaría aquí", bromea.

El hijo de Ángel Vilda, otro entrenador que centró su carrera en el desarrollo del fútbol femenino, celebra la incorporación de Toña Is al equipo nacional.

"Tener cerca a alguien que ha vivido la selección desde dentro como jugadora te hace ver todo de forma distinta. Ella nos da una experiencia que nosotros no hemos tenido", remarca.

Patricia González, quien se encuentra en Irán trabajando para la UEFA en un programa de apoyo técnico a sus combinados nacionales, comparte la visión del preparador español.

"Es clave que haya mujeres dentro del 'staff' de la selección española. Es algo que no había ocurrido antes y por eso el nombramiento de Toña es tan importante. Al final, cuando derribamos una barrera, es un paso más en nuestro camino", dice.

Admiradora del fútbol femenino alemán y sueco, la madrileña decidió abandonar Vallecas cuando la federación de Azerbaiyán le brindó la oportunidad de ser profesional. "En España dedicaba mi vida a trabajar en tres o cuatro sitios distintos para poder juntar un salario y el fútbol era un hobby, aunque lo que de verdad me apasionaba. También era poder dar un salto a nivel competitivo y trabajar a otro nivel, además de una experiencia personal y profesional con un valor incalculable", añade.

Desde el extranjero, Patricia González divisa la evolución del fútbol femenino español consciente de que la disciplina avanzará de la mano sus protagonistas, ya sean éstas jugadoras, entrenadoras, directivas o preparadoras físicas.

"Nadie va a hacer más por nuestro deporte que nosotras mismas y creo que hacernos hueco en el mundo del fútbol es algo necesario y una muestra de que nuestra sociedad está evolucionando", sostiene.

Por ello pide borrar los estereotipos: "Parece que por ser mujer hay que demostrar más. A mí me gustaría que llegara el día en el que se nos evalúe por nuestra preparación y no por nuestro género. Creo que una mujer no tiene que tener dificultades ni ventajas por el hecho de ser mujer, sino que debería de ser tratada en igualdad".

"No creo en los cupos sino en la igualdad de oportunidades y en la educación para que desaparezca esa barrera de género", remarca.

A ello contribuirá la imagen que el próximo 9 de enero alumbrará la gala de los premios 'The Best', con los que la FIFA distinguirá en Zúrich a los mejores jugadores y entrenadores de 2016.

Tres mujeres -la estadounidense Jill Ellis, la sueca Pia Sundhage y la alemana Silvia Neid- son finalistas en el apartado a "Mejor técnico de fútbol femenino del año" tras haber dejado fuera de la terna al francés Gerard Precheur, al brasileño Oswaldo Álvarez 'Vadao' o al alemán Thomas Worle, entre otros.

La exseleccionadora alemana parte como favorita al haber cerrado su brillante historial deportivo con la conquista del primer oro olímpico del fútbol femenino germano. Lo hizo en el emblemático estadio de Maracaná, ante 62.362 espectadores, en un choque dirigido por la canadiense Carol Anne Chenard.

Anteriormente, Neid había sido futbolista de éxito. Participó de las victorias de la selección alemana en las Eurocopas de 1989, 1991 y 1995 y, después, se mantuvo atada a la gloria durante su ya consumida etapa como entrenadora. Fue técnica asistente en las citas de 1997, 2001 y 2005 y, una vez asumida la máxima responsabilidad, siguió disfrutando de nuevos logros continentales en 2009 y en 2013.

"Su figura ha supuesto un saber que se puede. Recuerdo cuando comencé a ser entrenadora, no tenía en quién fijarme, pero sabía que había una entrenadora alemana (Silvia) y otra sueca (Pia), que eran entrenadoras profesionales; y sólo saber que eso existe convierte tus metas en realistas y te empuja a creer que tú también puedes hacerlo", asegura González, de 29 años.

Sus figuras, mundialmente alabadas y reconocidas, son las que inspiran a las nuevas generaciones de entrenadoras.

Muchas de ellas, como la brasileña Emily Lima, alcanzaron el banquillo tras dar por finalizadas sus carreras como futbolistas.

A ese futuro apunta igualmente la capitana de la selección española de fútbol, Vero Boquete. También la centrocampista del Atlético de Madrid Femenino, Ángela Sosa, que dirige un equipo de categoría infantil en la localidad de Las Rozas, o la delantera del Fundación Albacete María Arranz, quien posee el título UEFA Pro.

"Ojalá haya aprendido mucho de mí. Sin duda, ella es una de las jugadoras que va a terminar siendo entrenadora", advierte la preparadora del conjunto manchego, Mila Martínez.

Ella defiende que una mujer, al igual que un hombre, "puede estar capacitada para llevar un equipo de Primera División" pese a que los datos revelen una opinión distinta por parte de los dirigentes.

María Pry y Mila Martínez son las únicas mujeres al frente de un conjunto de fútbol femenino de primer nivel. Y las dos coinciden en el diagnóstico. "El camino que nosotras debemos recorrer es muy complicado. Siempre tenemos que estar demostrando continuamente nuestra valía y un chico no. Eso lo hace más complicado, pero la recompensa es más gratificante", asegura la andaluza.

Desde DETACÓN, una plataforma que fomenta el liderazgo femenino en todos los ámbitos del fútbol, Azucena Garanto cuenta que "la falta de expectativas profesionales y de retorno económico" deriva en "una falta de ambición". "La labor de entrenar ha estado, históricamente, reservada para el hombre", apostilla.

Por esta razón remite a la base: a la educación en igualdad de oportunidades desde edades tempranas.

"Al final el fútbol es un reflejo de la sociedad y creo que todavía tenemos mucho que hacer en términos de igualdad", sentencia Patricia González. Desde Irán, ella seguirá alimentando el sueño de "llegar a lo máximo en fútbol femenino... Y, por qué no, algún día entrenar a un equipo masculino".

"Yo animo a todas las mujeres que quieran ser entrenadoras a que no se corten porque piensen que este es un mundo de hombres. Esa barrera cultural en España no es que se haya superado totalmente, pero estamos avanzando. ¿Por qué no puede tener una mujer el sueño de ser entrenadora?", se pregunta Jorge Vilda.

La goleadora del Rayo Vallecano Natalia Pablos lo tiene. Y a finales de enero iniciará el curso organizado por la Real Federación Española de Fútbol, bajo el amparo de la UEFA, para la obtención del título de entrenador B.

La exjugadora del Arsenal Ladies inglés es una de las mujeres que están llamadas a corregir el desequilibrio de género que sigue vigente. La última actualización del estudio sobre fútbol femenino europeo sitúa el ratio en 80-20.