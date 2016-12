Bildu lamenta la imagen de las gradas de S.Mamés en el partido de Euskadi

San Sebastián, 31 dic (EFE).- EH Bildu ha calificado hoy de "lamentable" la imagen que se vio ayer en las gradas de San Mamés, con "poco más de 10.000 personas" en el partido que jugaron anoche la selección vasca y la de Túnez (3-1).

"Lo veníamos anunciando y mucha gente nos lo había comentado. El modelo de partido navideño convertido en fiesta de carácter folclórico con mero afán recaudatorio está agotado", se lamenta la parlamentaria vasca y responsable de política deportiva de EH Bildu, Rebeka Ubera, en una nota.

"La sociedad vasca -añade Ubera- exige dar nuevos pasos hacia la oficialidad de la selección vasca y vamos a seguir trabajando para ello".

En su opinión, "ha llegado la hora de avanzar hacia la oficialidad. De no hacerlo, la afición de la 'euskal selekzioa' (selección vasca) no se siente partícipe ni se anima a presenciar espectáculos deportivos que no le atraen ni le invocan a reivindicar algo que ya ha hecho en infinidad de ocasiones sin ver reacciones positivas por parte de los responsables políticos y de la Federación Vasca de Fútbol (FVF)".

Ubera considera que lo ocurrido ayer tiene responsables políticos y federativos y ha exigido una "autocrítica" que, como ha dicho, también va a realizar EH Bildu en la parte que le corresponde.

"Pero otros estamentos, sobre todo el Gobierno Vasco, el partido que lo sustenta y la FVF, también deben hacerla. Ya no vale mirar hacia otro lado y hacer como que se hace algo, cuando en realidad no se está haciendo nada", ha remarcado.

Ha advertido asimismo de que "poco a poco están adormeciendo la ilusión de miles y miles de ciudadanos que desean ver jugar a la selección vasca en competiciones internacionales contra las mejores selecciones del mundo".

La parlamentaria de EH Bildu cree que "no es casual que esto haya ocurrido cuando al PNV le interesa dar una imagen dócil ante el Estado español".