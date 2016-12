RPM quiere organizar carreras ciclistas en diferentes desiertos mundiales

L'Hospitalet de Llobregat , 30 dic .- Joan Porcar, consejero delegado de RPM, empresa organizadora de carreras de BTT como la Titan Desert (Marruecos) o la Titan Tropic (Cuba), ha asegurado en declaraciones a EFE que la citada empresa se plantea desarrollar a corto plazo más competiciones de este tipo en diferentes desiertos del Mundo.

La empresa Revoluciones por Minuto (RPM) organiza desde 2006 la 'Titan Desert', que se desarrolla en el desierto de Marruecos, y desde 2015 otra prueba más, la 'Titan Tropic' que se corre en Cuba, pero la aspiración es ampliar el calendario, aunque Porcar ha asegurado que está en fase de estudio.

En cuanto al último proyecto, la 'Titan Tropic' ha asegurado sentirse "muy satisfecho" y ha admitido que la prueba nació después de que desde la organización se dieron cuenta del "importante mercado" existente en América para este tipo de pruebas.

"Pensamos que Cuba es un sitio que por el aperturismo respecto a Estados Unidos y viceversa, es un lugar que estratégica y geográficamente perfecto para crear un evento pensado para toda América", ha dicho.

Ha recordado que la isla caribeña se encuentra a tres horas de avión de casi 400 millones de habitantes. "Además Cuba tiene un entorno a nivel de naturaleza potentísimo y el lugar donde hacemos la 'Titan Tropic' es un paraíso, donde el turismo no es mucho, porque está congregado en La Habana, Varadero y Santiago y la zona oeste es un lugar donde podemos dar una buena difusión y tiene un terreno muy bueno para las características del 'mountain bike'", ha comentado.

Considera que para el proyecto resulte rentable se necesita unos cuatro años. "Este tipo de proyectos hay que crearlos, pero luego hay que pulirlos", ha insistido Porcar, quien ha destacado la importancia de tener un socio local -en este caso Skedio- para poderlo llevar a cabo.

"Sin ellos no podíamos haber arrancado esa prueba allí, porque el país tiene unas características especiales y hemos ido de su mano como buenos conocedores del país", ha insistido.

Porcar no cree que Cuba sea un lugar "especialmente distinto" a otros para organizar este tipo de pruebas, pero admite que la distancia sí complican más las cosas: "Hay que atravesar un océano, pero estamos muy contentos y el desarrollo que está teniendo es el esperado", ha indicado.

Habla Porcar de RPM y recuerda que empezó a trabajar con Jaime Alguersuari en 1977, cuando ambos competían en el Campeonato de España de velocidad de motociclismo.

"Él tenía 'Solo Moto' en 1975 y por entonces yo trabajaba para las revistas 'Motociclismo' y 'La Moto', que eran la competencia. Teníamos un pacto: la carrera que él corría yo hacia las fotos y al revés", recuerda.

Después de un tiempo, el panorama económico varió y el escenario fue otro, aunque la entrada en escena de Dentsu, una empresa japonesa que compró RPM en 2016, le ha dado un respiro a la empresa catalana.

"Dentsu Aegis es una compañía japonesa, la tercera del mundo en marketing global y le pareció interesante nuestra compañía para englobarla dentro de su grupo", ha dicho.

Porcar ha admitido que se tuvo en cuenta la oferta porque "era una oportunidad que valía la pena para garantizar el futuro de los trabajadores", así como con la idea de tener mejores expectativas para crecer internacionalmente.

RPM, que nació como grupo editorial dedicado al mundo del motor, es promotora de diferentes pruebas automovilísticas (World Series by Renault y la Fórmula V8 3.5), motociclistas (Superprestigio Dirt Track), atléticas (Maratón y medio maratón de Barcelona) y de bicicletas de montaña (Gaes 'Titan Desert' by Garmin y la 'Titan Tropic' Cuba by GAES).