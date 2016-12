Porcar: "La aventura sin un punto de sufrimiento nunca es aventura"

L'Hospitalet de Llobregat , 30 dic .- A Joan Porcar (Barcelona, 1953) se le recuerda por ser el primer español en competir en el rally Dakar (1982), pero ha tocado todos los palos del deporte y considera en una entrevista con EFE que "la aventura sin un punto de sufrimiento nunca es aventura".

El evangelio de Porcar es el deporte, disciplina en la que ha desempeñado todos los papeles como periodista, piloto, aventurero, empresario o navegante en solitario, hasta el punto de que reivindica la creación de un ministerio de Deportes, porque esta forma de vida "está cambiando silenciosamente" la sociedad.

"El sufrimiento es consecuencia de la búsqueda de tus propios límites. El último se siente vencedor", asegura Porcar, quien considera que "la aventura te permite vivir intensamente en un estadio que normalmente no has vivido y que te marca para el futuro y también en tu memoria", insiste.

A Porcar el Dakar, aquellos primeros Dakar sin GPS ni la red de tranquilidad que ahora proporciona la tecnología, le enseñó que en la vida "hay momentos en los que tienes que tomar las decisiones por ti solo", porque a nadie tienes a tu lado.

"Estas decisiones marcan tu vida porque se producen cuando te estás educando. Somos androides de carne y hueso, pero que nos programan o nos programamos en función de las vivencias que tenemos. El Dakar a mi me marcó y me formó mucho", ha comentado.

Recuerda aquella época con un punto de nostalgia. "Al principio sientes nostalgia cuando me fui alejando de la vida profesional activa como deportista. Es inevitable que se produzca un vacío cuando te quedas sin algo que para ti ha sido tu motor, tu máxima motivación", ha indicado.

Pero para su suerte Porcar descubrió otra vida, también ligada al mundo del deporte y que pudo llenar muy rápidamente esos espacios que dejó la actividad deportiva. Es la faceta como organizador de eventos deportivos (Titan Desert, la Titan Tropic, Maratón de Barcelona...) desde RPM.

A Porcar se le iluminan aún los ojos hablando de aquella primera vez en el Dakar, cuando compitió en la categoría de motos, con un presupuesto de 200.000 pesetas (unos 1.200 euros) y con Interviu y Rumasa como patrocinadores.

"He corrido diez años en coche y dos en moto. Por aquel entonces, como periodista fui a vivir una experiencia. Escribía en 'El Periódico' y en 'Solo Moto'. Fue una cosa tan nueva para todo el mundo y causó impacto porque yo pude explicarlo", ha recordado.

Sus mejores recuerdos fueron cuando consiguió finalizar entre los diez primeros o cuando hizo segundo en el prólogo de París, pero no fue eso lo que más le marcó.

Habla de 1990 y del mítico Paso del Nega, uno de los lugares históricos de la prueba, situado a 100 kilómetros al sur de Tidjikja (Mauritania), un laberinto de piedras, prácticamente inaccesibles sin GPS.

"Todo el mundo se perdió y Hubert Auriol y nosotros lo encontramos. Ese año pudimos acabar entre los tres primeros, pero cuando estábamos a doce kilómetros de la meta, nos quedamos sin gasolina. El Dakar, como otras muchas pruebas, está plagado de estas historias, de microhistorias que te hacen sentir en el cielo y a los diez minutos en el infierno", ha dicho.

A sus 63 años, Porcar se siente un privilegiado. "Nunca he pensado en retirarme, me siento muy activo, despierto mentalmente y con ganas de seguir creando cosas. Sé que algún día tendré que parar, pero no me lo imagino, nunca he pensado en ello", ha comentado.

Lector empedernido y amante de la prosa de Stefan Zweig, ahora se le deleita con "Tú no eres como otras madres" de Angelika Schrrobsdorff y desvela que se encuentra en pleno proceso creativo.

"Es una novela de amor con mis experiencias. Echo en falta en el mundo del motor una literatura que sea fácil de digerir. Se han editado muchos y buenos libros de fotografía, pero pocos de otro género", ha comentado.

Porcar tiene el libro "bastante avanzado" y espera concretarlo en el primer cuatrimestre del nuevo año. Él se siente depositario de un "mandato particular" para explicar cómo era "el Dakar de antes de que llegara la tecnología", cuando los pilotos "pasábamos hambre y nos parábamos en plena cronometrada para intentar comprar algo de comida".

"No había Gps, nos movíamos con brújulas de barco y unos mapas militares. Son historias desconocidas y sé que con el paso del tiempo, todas esas historias se irán perdiendo y quiero dejarlo plasmado", ha dicho.

En este punto de su vida, Porcar aún reivindica su capacidad para cumplir sueños, quien recuerda, sin embargo, que ninguno de los que no ha alcanzado le ha frustrado, porque lo importante siempre es intentarlo.

Admite que ha tenido frustraciones, pero que siempre ha vivido en el optimismo. "He sufrido mucho, he llorado en el Dakar, pero tengo tan buen recuerdo de todo y quiero seguir con lo que sé hacer: el deporte. A mi me ha llenado la vida el mundo del deporte", ha insistido.

Y va más allá: "El deporte está cambiando silenciosamente la vida y a las personas, sin hacer ruido ni crear crispación ni enfrentamientos. Ese es mi discurso. Desde que el deporte ha empezado a calar en la sociedad, la sociedad es mejor. Todos los que hacemos deporte tenemos otras motivaciones y nos importan otras cosas distintas".

Ese es el evangelio que propaga Porcar, quien reivindica la creación de un ministerio de Deportes. "Estamos influyendo tanto en la sociedad que es necesario tener los recursos adecuados para poderlos aplicar correctamente en este campo", ha dicho.

Recuerda que en España hay 3,5 millones de licencias deportivas, pero diez millones de personas que cada semana practican deportes. "Los valores que podemos aportar a la sociedad son todos buenos, a la salud pública también y la Seguridad Social se beneficiaría de ese punto cambiante", insiste.