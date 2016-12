Oficina de Migración alemana no ve errores por su parte en el caso Amri

Berlín, 30 dic (EFE).- La Oficina Federal para Migración y Refugiados (BAMF), responsable del procesamiento de las solicitudes de asilo en Alemania, considera que no ha cometido errores en el caso de Anis Amri, el presunto autor del atentado contra un mercado navideño de Berlín, que dejó doce muertos y casi cincuenta heridos.

"Amri no burló el filtro de la BAMF. Por lo tanto no me hago ningún reproche. Pero el atentado me afectó mucho. El caso de Amri es un motivo para estudiar nuevamente con detalle algunos procesos en nuestra propia casa", declaró el máximo responsable de esa oficina, Frank-Jürgen Weise, en una entrevista que publica hoy el diario "Bild".

Según Weise, por el momento no ha podido detectar ningún error por parte de su oficina en el caso de Amri, aunque reconoció que la investigación sigue su curso y primero habrá que conocer todos los detalles para extraer conclusiones definitivas.

El tunecino Anis Amri llegó como refugiado en 2011 a Italia, donde cumplió varios años de prisión por diferentes delitos.

A Alemania llegó en julio de 2015 y durante su estancia en el país engañó una y otra vez a las autoridades alemanas utilizando diferentes nombres y presentando diversas solicitudes de asilo.

Estuvo detenido temporalmente bajo orden de expulsión y cuando no residía en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país, se le podía encontrar en Berlín (este) hasta que desapareció del radar de las autoridades.

Weise aludió asimismo al hecho de que en la base de datos Eurodac, que recoge las huellas dactilares de demandantes de asilo e inmigrantes irregulares, no había información relativa a Amri.

"Por lo tanto no podíamos saber si había presentado una solicitud de asilo e Italia se lo denegó. No obstante, incluso si lo hubiéramos sabido, Amri podría haber presentado aquí una petición de asilo, que también le habríamos denegado", indicó.

La base de datos Eurodac sólo funciona si todos los países trabajan de manera exhaustiva e incluyen todos los datos que poseen, recordó.

"Alemania lo hace de manera intensiva y hacemos campaña para que los otros Estados miembro de la UE lo hagan también", agregó.