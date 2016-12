"Harry Potter" y "La chica del tren", duelo en la última lista del año

Redacción internacional, 30 dic (EFE).- La octava entrega de "Harry Potter", de J.K.Rowling, y "La chica del tren", de Paula Hawkins, se disputan los primeros puestos de las últimas listas de libros más vendidos de un 2016 que cierra con las buenas ventas de "El laberinto de los espíritus", de Carlos Ruiz Zafon.

Y entre los libros de no ficción, un año más se mantiene la tradición y el "Horóscopo chino" de Ludovica Squirru se aúpa al número uno en Argentina.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Harry Potter und das verwunschene Kind" - Joanne K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne (Carlsen).

2.- "Das Paket" - Sebatian Fitzek (Droemer).

3.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

4.- "Im Wald" - Nele Neuhaus (Ullstein Hc).

No ficción:

1.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

2.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig).

3.- "Wer wir waren" - Roger Willemsen (S. Fischer).

4.- "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur" - Andrea Wulf (C. Bertelsmann).

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

2.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach (Ediciones B).

3.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafon (Planeta).

4.- "Falcó" - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara).

No ficción:

1.- "Horóscopo chino 2017" - Ludovica Squirru Dari (Urano).

2.- "La década sakeada" - Fernando Iglesias (Margen Izquierdo).

3.- "Kirchner, el tío que supo" - Mario Wainfeld (Siglo XXI Editores Argentina).

4.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco (Lumen).

Fuente: Yenny/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

2.- "A Garota No Trem" - Paula Hawkins (Record).

3.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

4.- "Quatro Vidas de Um Cachorro: Capa do Filme" - W. Bruce Cameron (Harper Collins Brasil).

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

2.- "Humano Demais" - Rodrigo Alvarez (Globo).

3.- "Novos Caminhos, Novas Escolhas" - Abilio Diniz (Objetiva).

4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta).

2.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B).

3.- "Harry Potter y el legado maldito 1 y 2" - Rowling/Tiffany - (Océano de Colombia).

4.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco - (Penguin Random).

No ficción:

1.- "Contracultura y CDS" - Diana Uribe - (Penguin Random).

2.- "Quién domina el mundo" - Noam Chomsky - (Ediciones B).

3.- "Y Dios hizo el color" - Puentes/Alemán - (Planeta).

4.- "Alguien tiene que llevar la contraria" - Alejandro Gaviria - (Planeta).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón (Planeta).

2.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo (Planeta).

3.- "Casi sin querer" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

4.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling (Salamandra).

No ficción:

1.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

2.- "La vida según Sheldon" - Toni de la Torre (Timun Mas).

3.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar).

4.- "Los secretos que jamás te contaron" - Albert Espinosa (Grijalbo).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Whistler" - John Grishman (Doubleday).

2.- "A Dog's Purpose" - Bruce Cameron (Forge Books).

3.- "Cross the Line" - James Patterson (Little, Brown).

4.- "The Girl on the Train" - Paula Hawkins (Riverhead).

No ficción:

1.- "Killing The Rising Sun" - Bill O'Reilly y Martin Dugard (Holt).

2.- "The Magnolia Story" Chip Gaines y Joanna Gaines con Mark Dagostino (Nelson-Thomas).

3.- "Born to Run" - Bruce Springsteen (Simon & Schuster).

4.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Chanson douce" - Leila Slimani (Gallimard).

2.- "Petit pays" - Gael Faye, (Grasset et Fasquelle).

3.- "Blake et Mortimer; le testament de Williams" - Yves Sente, André Juillard (Blake et Mortimer).

4.- "Harry Potter et l'enfant maudit: parties I et II" - J.K. Rowling (Gallimard-jeunesse).

No ficción:

1.- "L'avenir en commun; le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

2.- "Le canard enchainé, 100 ans; un siècle d'articles et de dessins" - Patrick Rambaud; Laurent Martin; Bernard Comment (Seuil).

3.- "Sur les chemins noirs" - Sylvain Tesson (Gallimard).

4.- "L'arabe du futur T.3" - Riad Sattouf (Allary).

Fuente:Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "La paranza dei bambini", Roberto Saviano (Feltrinelli).

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita", Alessandro D'Avenia (Mondadori).

3.- "Harry Potter e la maledizione dell'erede Parte Uno e Due. Edizione speciale Scriptbook", J. K. Rowling (Salani Editore).

4.- "Il labirinto degli spiriti", Carlos Ruiz Zafon (Mondadori).

No Ficción:

1.- "Le donne erediteranno la terra", Aldo Cazzullo (Mondadori).

2.- "C'eravamo tanto amati. Amore, politica, riti e miti. Una storia del costume italiano". Bruno Vespa (Mondadori).

3.- "La bella addormentata in quel posto", Luciana Littizzetto (Mondadori).

4.- "La dieta della longevità. Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su staminali e invecchiamento, la dieta mima-digiuno per vivere sani fino a 110 anni", Valter Longo (Vallardi).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K.Rowling, Jack Thorne, John Tiffany (Salamandra).

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

3.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes (Suma de Letras).

4.- "Rayuela" - Julio Cortázar (Punto de Lectura).

No ficción:

1.- "Cómo ganar amigos e influir sobre las personas" - Dale Carnegie (DeBolsillo).

2.- "Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva" - Stephen R. Covey (Paidos).

3.- "Los 15 secretos para rejuvenecer" - Gaby Vargas (Aguilar).

4.- "Pequeño cerdo capitalista" - Sofía Macías (Aguilar).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Vaticanum" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva).

2.- "Só Nós Dois" - Nicholas Sparks (Edições Asa).

3.- "O Labirinto dos Espíritos" - Carlos Ruiz Zafón (Editorial Planeta).

4.- "Querida Mãe" - Eduardo Sá (Lua de Papel).

No ficción:

1.- "A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).

2.- "Sentir" - Cristina Ferreira (Edições Contraponto).

3.- "Bíblia - Volume I" - Frederico Lourenço (Quetzal Editores).

4.- "A Sebenta do Tempo" - Mário Augusto (Bertrand Editora).

Fuente: Libraría Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "The Essex Serpent" - Sarah Perry (Serpent's Tail).

2.- "The Sellout" - Paul Beatty (Oneworld Publications).

3.- "Harry Potter and the Cursed Child" (Parts I & II ) - J. K. Rowling (Little, Brown Book Group)

4.- "Night School" - Lee Child (Bantam Press)

No ficción:

1.- "The GCHQ Puzzle Book" - GCHQ (Penguin Books).

2.- "Hello, Is This Planet Earth?" - Tim Peake (Century).

3.- "Nigel" - Monty Don (Hodder & Stoughton General Division).

4.- "Jamie Oliver's Christmas Cookbook" - Jamie Oliver (Penguin Books).

Fuente: Waterstones.