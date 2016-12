Director CSD define 2016 como exitoso y quiere situar al deporte en el centro

Madrid, 30 dic (EFE).- El director general de Deportes, Jaime González Castaño, resumió 2016 como un año "exitoso" para España por sus resultados en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río, y dijo que su principal objetivo para 2017 es "colocar al deporte en el centro".

González Castaño, que tomó posesión del cargo el pasado día 14, comentó a EFE que el año que concluirá mañana también ha consolidado los buenos resultados del deporte femenino español, "que ha venido para quedarse" y que como aficionado la nota "más emotiva fue la despedida que los propios deportistas brindaron a Jesús Ángel García Bragado" en la ceremonia de clausura.

"El acontecimiento más importante de 2016 han sido los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que acabaron siendo un éxito organizativo. Había dudas antes de su celebración, eran los primeros juegos en Iberoamérica y sorprendiendo a algunos salieron bien en términos deportivos y organizativos", comentó.

En su opinión, Río 2016 "para España han sido unos Juegos exitosos, tras los que podemos decir que han sido la consolidación del deporte femenino y ahí están los resultados".

"Ya los tuvimos en Londres, pero el deporte femenino ha venido para quedarse. También los resultados masculinos fueron buenos con medallistas ya consolidados que repitieron y algunas nuevas promesas que ya son realidades", dijo a EFE.

Gran aficionado al deporte y participante en carreras de largo recorrido, González Castaño opinó que "la nota más emotiva del año, desde el punto de vista de aficionado, fue la despedida al marchador Jesús Ángel García Bragado" en la clausura de Río 2016, en la que fue abanderado español.

"Me gustó mucho la despedida que sus propios compañeros de equipo le dedicaron. Es la nota más emotiva que me llevo de 2016. Es la retirada de un deportista con una trayectoria ejemplar, 12 mundiales y 7 Juegos Olímpicos. Es un palmarés envidiable siendo además de competidor en una prueba como los 50 kilómetros marcha que no es supermayoritaria en nuestro país", añadió.

Antes de referirse a sus deseos para 2017, año en el que España debe adecuar la ley del dopaje a la normativa de la AMA, el director general destacó también los resultados logrados en Brasil por "los paralímpicos españoles, que son ejemplares por muchos motivos".

"Lo que espero de 2017 es muy sencillo, pero también ambicioso, y es que seamos capaces de colocar el deporte en el centro. El deporte tiene beneficios indudables. Una sociedad que practica deporte es más sana y mejor y, humildemente, desde el CSD que tengo el honor de dirigir tenemos que aportar nuestro grano de arena", comentó

El director general explicó que el CSD tiene "un proyecto muy ambicioso para impulsar el deporte desde la base", con implicación de las federaciones y también las empresas patrocinadoras que apoyen a deportistas.

"Me gustaría que cualquier persona tenga una tendencia natural a practicar deporte, porque quien lo hace sabe competir, valora el esfuerzo y tiene una mayor respuesta a la frustración. Esto es lo esencial", concluyó.