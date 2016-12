UGT destaca que tres millones de hogares no acceden nunca a internet

Madrid, 30 dic (EFECOM).- Tres millones de hogares (un 18 %) y seis millones de personas (un 17 %) no acceden nunca a internet, ha destacado hoy el sindicato UGT, según el cual estos datos vienen a confirmar que la brecha digital no sólo no se cierra, sino que se ha convertido en estructural.

Con estas cifras, España se sitúa en el puesto 15 de los 28 países miembros, ha destacado UGT en el comunicado, en el que se hace eco de los datos contenidos en la última publicación de la Oficina Europea de Estadística.

El diferencial para converger con la media de la Unión Europea en términos de inclusión digital supera el 21 %, lo que, según el sindicato, resultan unos datos "del todo inconcebibles" para un país miembro de las cinco grandes potencias económicas europeas.

Según UGT, esta exclusión digital no se explica por la falta de infraestructuras digitales en los hogares, ya que sólo un 2,3 % de las personas que no tienen conexión a internet alegan este motivo.

Las principales razones que explican esta elevadísima cantidad de personas fuera de la era digital son la falta de interés (67,4 %) o de los conocimientos necesarios (41 %) y los costes relacionados con la conexión (25 %).