Ana Correa: "Seguiré dando guerra en la selección; hay un gran grupo humano"

Las Palmas de Gran Canaria, 30 dic (EFE).- La central grancanaria Ana Correa vive en Suiza, a sus casi 32 años -los cumplirá este mes de enero-, su cuarta experiencia en una Liga extranjera y se muestra igualmente ilusionada con continuar "dando guerra" en la selección española, de la que destaca su "gran y perfecto grupo humano".

La jugadora, formada en el Hotel Cantur, donde ganó un título de Liga en los inicios de su brillante carrera deportiva, apura unos días de vacaciones en su isla antes de regresar a la localidad suiza de Koniz -a apenas 20 minutos de la capital, Berna-, para reintegrarse a la disciplina de equipo, y aclimatarse de nuevo "a la gélida temperatura y, previsiblemente, a la nieve", según ha subrayado a Efe.

-Pregunta- ¿Cómo surge la propuesta de jugar la Liga de Suiza?

-Respuesta- La posibilidad salió mientras estaba con la selección española este pasado verano. El Volley Koniz -actualmente en sexto puesto en una Liga integrada por diez equipos- me ofreció la opción de ir a Suiza y decidí a fichar allí.

-P- Con la selección vivió una experiencia amarga, porque tenían la clasificación para el campeonato de Europa en la mano y la dejaron escapar.

-R- Sí, habíamos ganado en Ucrania por 2-3, y en casa perdimos 1-3 y se nos fue la oportunidad. Ellas creían que nos iban a ganar fácilmente, pero en Ucrania jugamos bastante bien; el partido estuvo muy competido y ganamos. Luego, aquí, ellas vinieron a por todo, les salió un buen encuentro y nos arrebataron la clasificación.

-P- Lo cierto es que usted acumula muchísimas defensas de la camiseta española.

-R- Uff, pues sí; creo que son 150 partidos o más los que he disputado con la selección española.

-P- Lejano en el tiempo queda cuando con apenas 18 años logró su primer título en el voleibol, con aquel inolvidable campeonato de Liga con el Hotel Cantur Las Palmas dirigido por Sergio Camarero.

-R- Fue una temporada en la que apenas jugué porque aún era júnior y ni siquiera me planteaba hasta dónde podría llegar en el voleibol. A mí no me decían que podría ser una muy buena jugadora, técnicamente hablando, pero al final los objetivos te los marcas individualmente y vas aprovechando los caminos, como jugar en la península y en el extranjero. Lo importante es la ambición que tengas y hasta dónde quieras llegar.

-P- Además de jugar en la Liga española, lo ha hecho también en Francia, Bélgica, Italia y Suiza.

-R- Así es, y si me diesen a elegir me quedaría con la liga transalpina. Allí jugué en el Pallavolo Hermaea y aunque estábamos en Segunda División, la competición era muy fuerte al igual que la Liga de Francia.

-P- ¿Qué le resta por hacer en el voleibol?

-R- Mi objetivo más importante en la selección era haber ido al campeonato de Europa. Hubiese sido la mejor manera de dejar la selección y dar paso a las jóvenes. Al no habernos clasificado, seguiré jugando si el seleccionador cuenta conmigo. Mi intención es seguir dando un poquito de guerra, aparte de que me apasiona estar en el combinado, porque hay un grupo humano prácticamente perfecto.

-P- ¿Ya se ha planteado qué hará cuando se retire?

-R- No lo sé. Espero disfrutar un poco más del voleibol. Soy auxiliar de enfermería, pero no sé qué haré en el futuro. Me va quedando poco tiempo en el voleibol, pero no me he fijado un número determinado de años para retirarme, sino que me centro en disfrutar cada temporada.