Cifra de espectadores de cine en Francia en 2016, segunda más alta en 50 años

París, 30 dic (EFE).- La venta de entradas de cine en Francia aumentó un 3,6 % en 2016 respecto al pasado año para totalizar unos 213 millones, la segunda cifra más elevada del último medio siglo, según el Centro Nacional del Cine (CNC).

La presidenta del CNC, Frédérique Bredin, destacó que "este récord histórico demuestra la vitalidad del cine en Francia y, una vez más, que sigue siendo la salida cultural preferida de los franceses".

Francia se confirma con esta cifra como el país europeo con mayor número de espectadores en los cines.

Las cifras de 2016 solo son superadas por las del año 2011 cuando en Francia se vendieron 217 millones de entradas.

Por tercer año consecutivo, las visitas de los franceses a los cines "sobrepasa las 200 millones de entradas", resaltó el CNC.

A los resultados de este año contribuyeron los éxitos de películas animadas de Disney como "Zootopia" ("Zootrópolis") y "Moana" ("Vaiana").

La primera contó con cerca de 4,8 millones de espectadores, mientras la segunda se agenció unos 3,8 millones.

También la asistencia a filmes franceses registró una subida del 3,1 % en comparación con 2015, lo que representa una cuota de mercado del 35,3 %.

Al menos 18 películas de producción nacional superaron el millón de entradas vendidas, subrayó el CNC, que mencionó como ejemplos las comedias "Les Tuche 2" y "Le Rêve américain" con 4,6 millones de espectadores entre las dos.

Sin embargo, en general, siguen siendo los largometrajes estadounidenses los más taquilleros, ya que supusieron el 52,6 % del mercado, con más de 111 millones de entradas vendidas.

Filmes como "The revenant" ("El renacido"), de Alejandro González Iñarritu, "Deadpool" y "The Secret Life of Pets" ("Mascotas") totalizaron 3,7 millones de entradas entre las tres.