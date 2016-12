La campaña electoral francesa salta a los videojuegos

París, 30 dic (EFE).- La conquista del Elíseo ha encontrado en Francia una realidad paralela que tiene como protagonista al exministro de Economía Emmanuel Macron y juega a través de una aplicación para móviles con los entresijos de la lucha por el poder.

La "start up" francesa Celestory está al frente de esta simulación en la que el usuario se pone en la piel de este aspirante a la presidencia del país y, como en la serie de libros de ficción "Elige tu propia aventura", manipula a su favor o en su contra para colocarlo o no como sucesor del socialista François Hollande en 2017.

Con diálogos escritos preestablecidos pero opciones abiertas, el falso Macron que aparece en el teléfono habla con su esposa, Brigitte, elabora su estrategia con su equipo o intercambia pareceres con otros contrincantes, como el conservador François Fillon o el candidato a las primarias socialistas Arnaud Montebourg.

En un año marcado en Francia por las elecciones presidenciales de los próximos abril y mayo, sus creadores reconocen que desarrollaron esta aplicación "meramente por diversión", pero sus más de 10.000 descargas evidencian el interés por esa cita con las urnas.

La elección de su protagonista no ha sido gratuita, explica a EFE el director de Celestory, Pierre Lacombe.

Como candidato, Macron "es nuevo en el paisaje político, no tiene partido, dice no ser ni de izquierdas ni de derechas y estar por encima de las formaciones tradicionales. Y como todavía no ha hecho muchas propuestas concretas, genera mucho misterio, propicio para la 'política ficción", dice este joven empresario de 26 años.

El falso Macron solo intercambia mensajes con el resto de interlocutores y deja en manos de la capacidad del usuario su éxito político. El verdadero, según una encuesta del pasado 23 de diciembre, sería para un 55 % de franceses mejor jefe de Estado que Fillon, hasta ahora favorito en los sondeos.

El exministro de Hollande, representante del ala más liberal del Ejecutivo socialista, dimitió el pasado agosto con el objetivo de centrarse completamente en su propio movimiento, En Marche! (¡En Marcha!), y en noviembre confirmó sus aspiraciones presidenciales.

Los promotores del juego "En marche vers l'Élysée" han estudiado su línea política y los programas de sus rivales "con un trabajo muy intenso de comprobación de datos", para que la conversación resultante sea lo más parecida a una charla real.

"Reconozco que me sorprende tu llamada", le dice ese "alter ego" de Macron a Montebourg, mientras que, si el usuario así lo decide, simula pasar por debajo de un túnel y no tener cobertura para evitar hablar con Fillon.

La inesperada victoria de Fillon en las primarias del centro-derecha a finales de noviembre, el anuncio de Hollande a comienzos de diciembre de que no se presenta a la reelección y la decisión del ex primer ministro Manuel Valls de competir en los comicios internos socialistas han obligado a actualizar tres veces la versión lanzada este mes.

Pero según Lacombe, en ningún caso han pedido permiso o se han puesto en contacto con quienes aparecen en su juego: "Es una parodia. (...) No hay difamación, es más bien una buena publicidad. Y quién sabe, puede que hasta se aprenda algo de ella".

El consejero de comunicación de Macron, Sylvain Fort, que también está presente en el juego, marca claramente sus distancias con esa aplicación.

"Alardea de hacer 'política ficción'. Nosotros preferimos consagrarnos a la política real", indicó a la revista "Challenges", donde asegura no verle "ningún interés" y la considera "bastante vulgar".

Sus creadores son los mismos que el pasado octubre desarrollaron "Ronald Dump", que imaginaba el primer día en la Casa Blanca de quien resultó ser el presidente electo estadounidense, Donald Trump, y este nuevo lanzamiento representa otra manera de dar a conocer las posibilidades de su motor de narración interactiva.

El candidato elegido presidente de Francia sabrá su suerte el próximo 7 de mayo, día de la segunda vuelta de las elecciones, pero su parodia virtual no tiene fecha de caducidad.

Para Celestory, el interés despertado por este primer juego de rol que se mete en la identidad de un político es una señal positiva sobre los futuros comicios: "Ha habido mucho suspense y la garantía de no ver el mismo cartel que en 2012 creo que va a atraer a las nuevas generaciones", concluye Lecombe.