Abadía: "Nguse nos va a pegar una buena lijada"

Madrid, 30 dic (EFE).- El aragonés Toni Abadía, campeón de España de 10 kilómetros en pista y en ruta, señaló al eritreo Nguse Amsolom como gran favorito en la San Silvestre Vallecana, una carrera que a su juicio exige "gestionar muy bien las fuerzas".

"Nguse nos va a pegar una buena lijada desde a salida. No le gusta dejar las cosas para el final. Por mi parte, me gustaría bajar de los 28 minutos, pero en Madrid es complicado. Es una carrera en la que hay que gestionar muy bien las fuerzas. En Atocha te das cuenta de si has pecado o no", explicó Abadía.

El aragonés aludía al punto del recorrido en que los atletas están a punto de acabar la cuesta abajo para enfrentarse a los duros dos kilómetros y medio que conducen, cuesta arriba, al estadio de Vallecas.

"Es un escenario único para cualquiera. Ilias Fifa y Javi Guerra están también muy fuertes y todos los españoles queremos hacer un buen papel. El público te lleva pero tienes que saber dosificar bien el esfuerzo, la táctica es muy importante", explicó.

El segoviano Javi Guerra, que no pudo participar en el maratón olímpico de Río por una pequeña tromboflebitis que acusó cuando ya estaba en la Villa Olímpica, aspira a subir al podio en Vallecas. Ya fue cuarto en 2013, la primera vez que corrió aquí.

"El descanso de Río me ha venido bien para recuperar. He ido cogiendo ritmo de competición (podios en los cross de Venta de Baños y Cantimpalos) y vengo con muchas ganas, dispuesto a presentar batalla a estos grandes corredores", señaló Guerra, que en abril correrá un maratón con el objetivo de mejorar su marca de 2h09:33.

Nuria Fernández se declaró "encantada" de regresar a la San Silvestre, "en mi ciudad, con 40 años y tres hijas", subrayó.

La atleta madrileña ha estado recientemente "algo tocada de la cadera" pero apresuró su recuperación para llegar a tiempo: "Tenía que estar aquí, como llevo haciendo los últimos 20 años. Espero que esta carrera me lance para la pista cubierta".

Ilias Fifa, actual campeón de Europa de 5.000 metros, regresa a Vallecas después de quedar tercero el año pasado en su debut. "Conozco mis posibilidades y sé que si llego con Toni (Abadía) a los últimos metros, me gana, pero cada año tengo más confianza. Voy a luchar por el podio".

Al atleta del FC Barcelona no le preocupa exhibir el escudo azulgrana junto al Santiago Bernabeu, donde empieza la carrera, y bromeó: "El año pasado íbamos por una calle muy estrecha de Vallecas, con el público muy encima, y pensé que al ver la camiseta me tirarían alguna botella o así, pero no pasó nada".