Raúl García: "Sabemos que si hacemos las cosas bien podemos pasar"

Lezama , 29 dic .- El jugador del Athletic Club Raúl García se mostró este jueves con confianza de superar la eliminatoria de Copa del Rey ante el FC Barcelona si el equipo bilbaíno es capaz de hacer "las cosas bien".

"En los sorteos no se elige el rival y somos conscientes de potencial del Barcelona, pero sabemos que si hacemos las cosas bien podemos pasar. Confío en lo que tenemos y con ello creo que podemos pasar", dijo el centrocampista navarro en Lezama, tras el entrenamiento en el que su equipo volvió al trabajo después del periodo vacacional madrileño.

Raúl, además, no quiere pensar en el rival, a pesar de la entidad del Barça y de jugadores como Leo Messi y Neymer Jr. que vuelven la semana que viene de sus respectivos países. "Yo me centro en lo mío. No estoy pensando en si llegan el 2, el 3 o el 1 (de enero)", dijo al respecto del regreso de las estrellas blaugranas.

Sobre la eliminatoria, el media punta rojiblanco asume que "el primer partido siempre te marca mucho" en un duelo a ida y vuelta, pero también cree que, "aunque las cosas no salgan bien" en San Mamés, el Athletic va "a seguir teniendo opciones" de clasificarse en el choque de vuelta.

Raúl tampoco quiere reparar en las bajas por lesión de su equipo para un choque de esa envergadura, las de tres titulares fijos, Yeray, Beñat y De Marcos. "Siempre pensamos en los que estamos, el equipo tiene de sobra para superar cualquier baja", apuntó.

El exatlético reparó también en que "ahora" arranca un periodo de la temporada en la el que "se empiezan a definir muchas cosas" y desea afrontarlo "con la mentalidad es seguir haciendo bien la cosas". "Desde el principio hasta el final hay que exprimir a la plantilla, algunos piensan que los puntos de la segunda vuelta valen más que los de la primera y no es así", recordó.

Tampoco desea Raúl escudarse en lo apretado del calendario de principios de año, con dos partidos ligueros ante el Alavés y el Leganés a los que llegarán con apenas dos días y medio de descanso tras los dos encuentros ante el Barcelona en la Copa. "Llevamos tres cuatro meses compitiendo con esa dinámica, pero no podemos elegir y tenemos que jugar cuando nos digan", dijo.

Ya en lo personal, solo quiere centrarse en lo inmediato. "El pasado no sirve de nada y el presente es lo que se vive. Estoy en la situación que estoy y aportando lo que tengo. A partir de la salud todo llega y hay que seguir trabajando", reflexionó.