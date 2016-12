Programa del Concierto de Año Nuevo 2017 de la Filarmónica de Viena

Viena, 29 dic (EFE).- El célebre Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena el 1 de enero de 2017 será dirigido por el maestro venezolano Gustavo Dudamel y contará con un programa, revelado hoy a excepción de la habitual sorpresa, y que incluirá siete piezas nunca tocadas antes en este evento.

Desde la Sala Dorada del Musikverein será televisado a más de 50 países con una audiencia de más de 50 millones de telespectadores, y ofrecerá, como cada año, los tradicionales y populares valses, polkas y marchas de la dinastía de músicos de los Straus y otros compositores del siglo XIX.

El programa, presentado hoy en rueda de prensa en Viena, es el siguiente:

- "Marcha Nechledil", de la opereta "Wiener Frauen" ("Mujeres vienesas") de Franz Lehár (1870-1948).

- "Les Patineurs" ("Los patinadores"), vals, opus 183 de Émile Waldteufel (1837-1915).

- "S' gibt nur a Kaiserstadt,s' gibt nur a Wien" ("¡Sólo hay una Ciudad Imperial, sólo hay una Viena!"), polka, opus 291 de Johann Strauss (1825-1899).

- "Winterlust" (Goce de invierno), polka (rápida), opus 121 de Josef Strauss (1827-1870).

- "Mephistos Höllenrufe" ("Gritos de Mefistófeles desde el infierno"), opus 101 de Johann Strauss.

- "So ängstlich sind wir nicht!" ("¡Tan temerosos no somos!"), polka rápida, opus 413, de la opereta "Eine Nacht in Venedig" ("Una noche en Venecia"), de Johan Strauss.

=== PAUSA ===

- Obretura de la ópera "Pique Dame" de Franz von Suppé (1819-1895).

- "Hereinspaziert!", vals de la opereta "Der Schätzmeister", opus 518, de Carl Michael Ziehrer (1843-1922).

- "Mondaufgang" de la ópera "Die lustigen Weiber von Windsor", de Otto Nicolai (1810-1849).

- "Pepita-Polka", opus 138 de Johann Strauss.

- "Rotunde-Quadrille", opus 360 de Johann Strauss.

- "Die Extravaganten" ("Los extravagantes"), vals, opus 205 de Johann Strauss.

- "Indianer-Galopp" ("Galope indio"), opus 111 de Johann Strauss padre.

- "Die Nasswalderin", polka mazurca, opus 267, de Josef Strauss.

- "Auf zum Tanze!" ("A bailar"), polka rápida, opus 436 de Johann Strauss.

- "Tausend und eine Nacht" ("Las mil y una noches"), vals según motivos de la opereta "Índigo y los cuarenta ladrones", de Johann Strauss.

- "Tik-Tak", polka rápida, opus 365 de Johann Strauss.

=============

BISES ó PROPINAS:

- Sorpresa (se dará a conocer en el momento)

- "An der schönen blauen Donau" ("El Danubio Azul"), opus 314, de Johann Strauss

- "Marcha Radetzky", opus 228 de Johann Strauss padre.