Madrid sube el aparcamiento, crea tasa a cajeros automáticos y baja el vado

Madrid, 29 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy, con el voto a favor del PSOE y de Ahora Madrid, las nuevas ordenanzas fiscales que incluyen una tasa a cajeros automáticos, la bajada del vado y el aparcamiento más caro a los vehículos más contaminantes (el 25 %) y la actualización catastral en 22 barrios.

El Consistorio madrileño ha celebrado hoy un Pleno extraordinario para aprobar en plazo -que entren en vigor el 1 de enero- las nuevas ordenanzas fiscales, que corrían peligro tras el no del PSOE al proyecto de presupuestos de Ahora Madrid pero que finalmente se han debatido -tanto en comisión como en Pleno- con urgencia.

El delegado de Economía y Hacienda de la capital, Carlos Sánchez Mato, ha asegurado que la modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos tienen un impacto recaudatorio "minúsculo" -1,135 millones de euros más- pero produce "mejoras muy sustanciales" para los madrileños y con una "más adecuada" carga tributaria y un "mejor reparto".

La actualización del valor catastral en 22 barrios, una mayor bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles al aprovechamiento de energía solar (del 40 % al 50 %), un nuevo índice fiscal de calles, ventajas para coches limpios y gravámenes a los contaminantes en el SER (Servicio de Estacionamiento Regulado), la subida del impuesto a vehículos de tracción mecánica o una bajada del 16 % del vado han sido aprobadas hoy.

Unas previsiones de ingresos que ha compartido el PSOE y que han criticado tanto Ciudadanos (C's) como el PP que creen que es un "sablazo fiscal", de 70 euros más de recaudación por cada madrileño, según C's y que para el PP es la forma en la que el PSOE-M le aprueba "de tapadillo" las cuentas a Ahora Madrid.

Sánchez Mato ha detallado que el Consistorio ingresará 2,499 millones por la subida del impuesto a vehículos de tracción mecánica, 750.000 por la tasa de cajeros automáticos (que no afecta a los cajeros retranqueados en paredes) o 219.000 más por el índice fiscal de calles, cantidades pequeñas porque el planteamiento no es recaudatorio si no de justicia fiscal, según el edil.

El edil de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo ha criticado que PSOE y Ahora Madrid hayan votado e contra de la bajada del IBI o del apoyo a familias monoparentales y que la actualización catastral deje fuera a 85 barrios, mientras que la portavoz de la formación naranja, Begoña Villacís ha censurado la urgencia del Pleno para "subir impuestos" a los madrileños.

El PP ha denunciado la "chapuza jurídica" de Ahora Madrid y PSOE que han "forzado el ordenamiento" para "revivir lo que estaba muerto: seis enmiendas del PSOE", y que los socialistas hayan cambiado en menos de 24 horas su criterio, según ha indicado el concejal popular Iñigo Henríquez de Luna.

Por su parte, el edil socialista Julio Ransés Pérez Boga ha señalado que las enmiendas socialistas implican rebajas de impuestos en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el IBI, en las tarifas del SER, que antes se incrementaban para el 95 % de los vehículos y ahora suben sólo para el 25 %.

Los socialistas han criticado que se debata el monto de ingresos (las ordenanzas) pero no el de gasto (los presupuestos), de lo que ha culpado a Ahora Madrid por no aceptar todas las enmiendas del PSOE-M y han señalado que en 2017 no sube el IBI sino el valor catastral debido a una reforma del exalcalde Alberto Ruiz Gallardón.