Hernán Pérez: "Tenemos amor propio y queremos seguir creciendo en todo"

Sant Adrià de Besòs , 29 dic .- El centrocampista paraguayo del Espanyol, Hernán Pérez, ha explicado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que, pese a las últimas derrotas en Liga y en Copa, en el grupo españolista tienen "amor propio" y quieren "seguir creciendo en todo como equipo".

El futbolista ha mantenido que ni la eliminación de la Copa del Rey por parte del Alcorcón ni el 4-1 en el derbi contra el Barcelona han mermado la moral del grupo: "Dejando de lado esto, creo que si seguimos en una buena dinámica estaremos en un camino muy bueno y acabaremos bien. La Copa no nos ha hecho daño y nos centramos en el siguiente partido".

En lo colectivo, el jugador blanquiazul ha afirmado que el 2016 ha sido un año "positivo" porque considera que el Espanyol "empezó de forma irregular" pero ha "mejorado mucho".

"El bloque crece más cada día y esperamos que el 2017 vaya también hacia arriba", dijo.

En el plano personal, Hernán Pérez se ha mostrado satisfecho de su peso en la plantilla: "He tenido muchos minutos y lo he jugado casi todo de titular. Los partidos que me he perdido han sido por lesión o por aspectos no deportivos".

De todos modos, el paraguayo es ambicioso y confía en ofrecer una mejor versión el próximo año. "Espero que las lesiones me respeten, estar mucho mejor y marcar más goles", ha apuntado.