Fiesta completa del Valencia ante un impotente Manresa

Valencia, 29 dic (EFE).- El Valencia Basket arrolló hoy al ICL Manresa al que doblegó por 45 puntos y logró un triunfo que le permite asegurar su clasificación para la Copa del Rey y que además aderezó con un sentido homenaje a su ex entrenador Miki Vukovic y a Rafa Martínez por haberse convertido en el máximo anotador de la historia del club.

El equipo de Pedro Martínez controló al Manresa en la primera parte gracias a su mayor calidad ofensiva pero fue en la segunda cuando con una brillante defensa le ahogó por completo y le dejó sin respuesta.

En el inicio el Valencia trató de marcar el ritmo del juego desde su ataque y lo hizo de la mano de un inspirado Fernando San Emeterio, que anotó los tres primeros triples que intentó. Pero el Manresa no se arrugó y le plantó cara gracias a Machado y a Pere Tomàs, que imitó al cántabro y acertó también en sus tres primeros intentos desde la línea de 6'75 (24-20, m.10).

La entrada de Will Thomas dio al Valencia una nueva referencia ofensiva. El ala-pívot estadounidense sumó once puntos en apenas seis minutos y abrió una brecha de una decena de puntos que el Manresa ya no pudo cerrar antes del descanso. La recuperación de sus titulares apenas le permitió que esa desventaja no creciera (47-35, m.20).

Pero en la reanudación, el Valencia se entregó a fondo en defensa y con Luke Sikma como eje, cegó todos los caminos a su aro y dejó sin opciones al esforzado Manresa. Además con Sam Van Rossom acelerando el juego del Valencia y eligiendo bien las opciones en la transición, los locales dispararon su ventaja (70-40, m.27).

Con el choque ya decidido y pese a que el Manresa no dejó de intentarlo, empezó la fiesta en la Fonteta. Primero cuando Rafa Martínez superó a Nacho Rodilla como máximo anotador de la historia del club valenciano y luego cuando, entre el tercer y el último cuarto, el club rindió un emotivo homenaje a Miki Vukovic, que fue ovacionado por una entregada Fonteta.

Pese al ambiente festivo, los locales no levantaron el pie del acelerador ni en defensa, lo que les permitió dejar en 20 puntos al Manresa en toda la segunda parte, ni en ataque, lo que le permitió poner la guinda a su fiesta llegando a los cien puntos.

- Ficha técnica:

100.- Valencia Basket (24+23+32+21): Diot (5), Sastre (5), San Emeterio (17), Sikma (9), Oriola (6) -cinco titular Thomas (15), Sato (11), Dubljevic (8), Vives (3), Rafa Martínez (10), Kravtsov (3) y Van Rossom (8).

55.- ICL Manresa (20+15+7+12): Machado (10), Suggs (3), Tomàs (15), Trapani (6) Cakarun (3) -cinco titular- Cvetkovic (4), Aranitovic (3), Montáñez (2), Zaytsev (-), Sakho (6), Belemene (3) y Costa (-).