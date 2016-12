El Dépor da por descartado a Deulofeu por negativa del Everton a cederle

A Coruña, 29 dic (EFE).- El Deportivo ha dado por descartado el fichaje de Gerard Deulofeu por la negativa de su actual club, el Everton inglés, a cederle en el mercado invernal, según ha explicado este jueves el presidente del conjunto coruñés, Tino Fernández.

"No me gusta hablar de nombres concretos porque no aporta nada a las negociaciones, pero vamos a hacer una excepción. (Deulofeu) Es un jugador que no va a salir de su equipo", comentó el dirigente a los periodistas tras la presentación de la Memoria de Sostenibilidad del club gallego.

A pesar de que inicialmente ha descartado su contratación, el presidente blanquiazul puso como ejemplo el caso del delantero Joselu Mato, al que fichó en los últimos minutos del mercado estival después de que su equipo, el Stoke City, se negara a cedérselo unos días antes.

"Cuando el Deportivo se interesó por Joselu era inalcanzable y Joselu está en el Deportivo", afirmó Fernández, quien anunció que el club hará un fichaje para suplir la baja del holandés Ryan Babel, que acaba contrato este sábado.

"Si pudiésemos elegir nos gustaría el mejor posible y cuanto antes porque aspiramos a un mes de enero con ocho partidos y de alta intensidad. Si puede ser, se hará pronto, pero lo que está claro es que la opción tiene que convencer a todas las partes", comentó el presidente.

En todo caso, reconoció que no hay negociaciones que estén "calientes ni próximas" para ser anunciadas en los próximos días, sino que "están templadas".

"Lo que aspiramos es a mejorar. No vamos a fichar por fichar porque no lo hacemos nunca. Un jugador sí que vamos a incorporar y luego, si el mercado ofrece cosas buenas, la haremos", añadió.

Fernández aseguró que el Deportivo, "en principio", no "contempla" la posibilidad de una "cesión hasta final de temporada", aunque sí estaría abierto a un préstamo por lo que resta de campaña y la siguiente.

El presidente admitió que a la hora de hacer "las cuentas" con Ryan Babel, tendrá en cuenta que el futbolista holandés ha empezado a entrenarse con su próximo club, el Besiktas turco, pese a que no ha finalizado su contrato con el Deportivo.

"Tampoco tiene mayor importancia, pero nosotros defendemos lo nuestro", sostuvo el máximo responsable del club gallego, quien indicó que ese gesto de Babel no es "ni feo ni bonito", pero "hay unas normas y unos contratos".

Por otra parte, Fernández indicó que "la idea del club" es que uno de sus capitanes, Álex Bergantiños, "no salga" en el mercado invernal, aunque matizó que su caso es "especial" y si él lo pide, tampoco le van a "poner dificultades".

Respecto a su deseo para el próximo año, pidió "quedar lo más arriba posible" porque el Deportivo debe "aspirar a estar en mitad de tabla" y ser "ambicioso".

"Vamos a ver si 2017 se nos da bien y salvarnos sin apuros. Eso, como objetivo mínimo", comentó Fernández, que también se refirió a las propuestas de sanción de la Comisión Antiviolencia por permitir a los Riazor Blues colocar una pancarta con su nombre en cada uno de los encuentros de esta temporada.

En este sentido, indicó que ha solicitado "una reunión con el presidente del Consejo Superior de Deportes", José Ramón Lete, y espera que haya "final feliz y que la situación con las sanciones no sea la que está planteada ahora mismo".