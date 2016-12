Corbyn acusa a May de ser autócrata como Enrique VIII por el "brexit"

Londres, 29 dic (EFE).- El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, ha acusado a la primera ministra, Theresa May, de ser autócrata como el rey Enrique VIII al negarse a que el Parlamento vote sobre el acuerdo definitivo del "brexit" -la salida de la UE-.

En unas declaraciones al diario "The Guardian" publicadas hoy, el líder del principal partido de la oposición británica considera que sería "insólito" que May no permitiera que los diputados puedan tener voz sobre el acuerdo mientras los Parlamentos de los otros países comunitarios votan sobre el resultado de la negociación.

La primera ministra conservadora ha prometido activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia un periodo formal de negociaciones sobre la retirada de un país comunitario del bloque europeo, para antes de finales de marzo de 2017, por lo que el Reino Unido estaría fuera de la UE en la primavera de 2019.

"El (acuerdo final del 'brexit') debería pasar por el Parlamento. Con esto no puede esconderse detrás de Enrique VIII y los derechos divinos del poder de los reyes", dijo el líder laborista al hacer la comparación con el poder absoluto de ese monarca (1491-1547).

El político izquierdista consideró "insólito" que Theresa May actúe de esta manera en algo "tan importante" como es el "brexit".

La primera ministra considera que tiene potestad para activar el artículo 50 sin permiso del Parlamento y que puede negociar y acordar los términos del acuerdo final.

No obstante, la Corte Suprema, máxima instancia judicial británica, tiene previsto pronunciarse el mes próximo sobre si es May o el Parlamento de Westminster el que debe activar el artículo.

La jefa del Gobierno tampoco ha informado acerca del plan de negociación sobre el "brexit", aunque ha indicado que espera aportar detalles al respecto el mes próximo.

Al mismo tiempo, Corbyn defendió los beneficios que la inmigración ha aportado a la economía y consideró "exagerado" que muchos políticos la vean como algo "negativo".

Los británicos votaron a favor de salir de la UE en el referéndum del 23 de junio.