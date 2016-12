El Ángel Ximénez plantea al japonés Mekaru la rescisión de su contrato

Puente Genil , 29 dic .- El presidente del Ángel Ximénez-Avia de Puente Genil, Mariano Jiménez, reconoció que el club no está satisfecho con el rendimiento del jugador japonés Atsushi Mekaru durante la primera vuelta de la Liga Asobal y que por ello ha contactado con su agente para una posible rescisión de contrato.

"Mekaru no ha dado el resultado que todos esperábamos. Yo aún no vi las cualidades de juego que nos vendieron, por lo que no descarto que salga", declaró a Efe Jiménez, motivo por el que explicó que tienen "una conversación pendiente con su agente".

El primera línea internacional por Japón fue el último fichaje de esta temporada del conjunto de Puente Genil, al que llegó procedente del Mezokövesdi KC húngaro, pero sobre todo con el aval del seleccionador japonés, el malagueño Antonio Carlos Ortega.

Precisamente, durante estos días el combinado nipón se concentra en tierras malagueñas, con lo que tanto Mariano Jiménez como el técnico del conjunto pontanense, Quino Soler, cambiarán impresiones con Ortega y el representante del jugador.

Soler ha comentado que "hay que asumir" que Mekaru "no estuvo al nivel que se esperaba", porque "había grandes expectativas" en un jugador del que aseguró que "tiene calidad", pero en deporte "todo eso no es suficiente para rendir a gran nivel".

A ello se le une, según el entrenador del Ángel Ximénez, que "también sus compañeros se lo pusieron difícil" a la hora de ganarse un puesto en el siete inicial.

El presidente del club cordobés añadió que, en su opinión, "su problema fue el idioma", una realidad que "lo mantuvo muy mermado porque tampoco manejaba el inglés como se pensaba".

De cualquier forma, Jiménez aclaró que el club quiere saber la opinión del jugador, ya que si Mekaru quiere continuar "no se le pondría ningún problema", por lo que sólo si éste pide salir "se llegaría a un acuerdo económico" para rescindir el contrato.

Si se concretase esta posibilidad, la entidad no le buscaría un sustituido al indicar el presidente que no ve necesario un fichaje invernal tras la recuperación de Juan Antonio Vázquez 'Chispi'.