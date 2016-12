'Trainers' paralímpicos, los valores del deporte traspasados a la sociedad

Madrid, 28 dic (EFE).- Igualdad, esfuerzo o espíritu de superación son solo algunas de las cualidades que un grupo de deportistas, los llamados 'trainers paralímpicos', intentan traspasar a la sociedad gracias a sus experiencias vitales, para lograr un proceso de inclusión laboral que permita derribar barreras.

El proyecto nació como iniciativa de formación en 2015 dentro del Programa 'ADOP empleo PROAD', de la Fundación ONCE, el Comité Paralímpico Español y el Consejo Superior de Deportes. Su objetivo consiste, entre otras cosas, en favorecer la incorporación al mundo laboral de los deportistas que finalizan su carrera en la alta competición o que siguen inmersos en ella participando en campeonatos.

De esta forma, el programa pretende aprovechar los valores de trabajo, fuerza de voluntad o superación que, unidos a la capacidad para gestionar adversidades, encarnan estos deportistas y que pueden ser aplicados al ámbito de la empresa en su máxima expresión.

El grupo de 'trainers' paralímpicos lo componen actualmente trece deportistas: los nadadores Enrique Floriano, Carla Casals, Marta Gómez Battelli y Ricardo Ten, el triatleta Alejandro Sánchez, el jugador de boccia Álvaro Galán, los atletas David Casinos, Javier Soto, Lorenzo Albaladejo y Ruth Aguilar, el esquiador Jon Santacana, la judoca Marta Arce y el jugador de baloncesto en silla de ruedas Ismael García.

"Lo más importante es saber lo que uno es capaz de hacer para hacerlo con ilusión", confiesa en su perfil Javier Soto, que fue nombrado en junio de 2000 el mejor deportista sordo del siglo XX.

Esa es una de las claves de estos deportistas que, con pasión, sacrificio y espíritu de superación para derribar las barreras que les ha puesto la vida, saben sacar partido a su talento y cualidades de una manera extraordinaria.

Desde la vertiente del orador, los 'trainers' paralímpicos destacan por sus buenas dotes comunicativas, algo que, unido a sus trayectorias personales, les hacen ser un buen ejemplo para transmitir valores y mensajes importantes a la sociedad.

Uno de esos mensajes es el de concienciar a la sociedad, especialmente a las generaciones más jóvenes, de la importancia de la inclusión social, tal y como confiesa Carla Casals, que ha competido en tres Juegos Paralímpicos y posee 30 medallas en Europeos y Mundiales en su categoría de nadadores con deficiencia visual.

"Que un niño vea el valor del esfuerzo desde esa inocencia creo que es fundamental, porque ese niño no va a crecer igual al aportarle un punto de vista distinto. Esos niños preguntan, tu resuelves sus dudas y luego igual van por la calle, se encuentran un ciego o una persona en silla de ruedas y no lo verán raro y querrán ayudar. Se rompe una barrera y se acaba con estereotipos que después, en algunos casos, son más difíciles de superar en personas mayores que no han tenido trato con la discapacidad", declara Carla.

En esa misma línea de actuación justifica la existencia de este proyecto Alejandro Sánchez Palomero, medallista de bronce en los 100 metros braza de natación en Pekín 2008 y que padece una discapacidad en el brazo derecho tras sufrir un accidente de moto a los 17 años.

"Este programa nos permite devolver a la sociedad los valores y experiencias que hemos aprendido gracias al deporte y que nos han ayudado para superar las dificultades que han podido aparecer en nuestra vida profesional", confiesa Alejandro, actualmente centrado en el triatlón.

El mercado laboral español, alejado todavía de las cifras de inclusión que manejan otros países, apenas registra una tasa de empleo del 25% entre personas con discapacidad, según el último estudio del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) de la Fundación ONCE.

"De cara a buscar un trabajo y a labrarnos un futuro compartimos todos estos valores en conferencias, charlas y talleres. Es un entorno bastante enriquecedor y positivo para ambas partes. Estos proyectos son muy motivadores", declara el esquiador Jon Santacana, ganador de ocho medallas en cuatro Juegos Paralímpicos.

La relación entre las empresas y los 'trainers' es de ida y vuelta. Al principio había unas personas encargadas de coordinar el proyecto para que surgieran charlas y contactar con las empresas, pero a medida que el programa ha ido creciendo son muchas entidades las que también piden directamente la presencia de estos deportistas en sus centros.

El objetivo es llegar a cuantas más personas mejor, ya sea en colegios, universidades o empresas, sean del Plan ADOP o no, declaran los 'trainers', cuyos mensajes empiezan a traspasar fronteras, como la charla que ofrecieron este año, en una empresa farmacéutica de Miami, el canario Ismael García y el extremeño Enrique Floriano.

Se ha dado el caso que empresas en las que se han dado charlas se han adherido posteriormente al Plan ADOP de empleo. "Es bonito porque puedes ayudar a la transformación de una empresa y ves que tras escucharte consideran incluir a personas discapacitadas en sus plantillas, ya que muchas veces, si se tienen dos currículum iguales, se tira por el que no tiene discapacidad, salvo que tenga ventajas fiscales o se pueda desgravar", apunta Carla.

La importante labor que están haciendo los 'trainers' no está pasando desapercibida y personalidades relevantes del mundo del deporte como la nadadora Erika Villaecija, el jugador de balonmano Raúl Entrerrios o Vicente Del Bosque se declaran 'amigos' suyos en su web. "No hay nadie mejor que vosotros para trasladar los valores del deporte", confiesa el que fuera seleccionador español de fútbol entre 2008 y 2016.

A nivel institucional, el programa de los 'trainers' paralímpicos también ha tenido su reconocimiento con premios como el de 'Mujer y deporte' de la Asociación Cultural Deportiva Rossevelt, que recibieron en marzo de este año de manos del ministro de Justicia, Rafael Catalá. EFE