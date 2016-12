Marta Marrero, reconvertida de brillante tenista a estrella mundial del pádel

Las Palmas de Gran Canaria, 28 dic (EFE).- La extenista canaria Marta Marrero finalizará 2016 como número uno del pádel mundial en su primera participación en el circuito profesional, un éxito que considera "inesperado" aunque también explica que conlleva mucho trabajo acumulado hasta alcanzar la cúspide de este nuevo deporte.

Marta, próxima a cumplir 34 años, apura su etapa como jugadora profesional con la intención de mantenerse el máximo tiempo posible en el primer puesto pese a la alta competitividad que existe en el circuito, y aspira a jugar un encuentro oficial en su isla natal, Gran Canaria, según ha afirmado a Efe.

- Pregunta: La derrota en la final del Máster disputado en Madrid no empaña un gran año, en la que acaba como número uno mundial formando pareja con la madrileña Alejandra Salazar.

- Respuesta: Ellas (las gemelas aragonesas Sánchez Alayeto) jugaron un buen partido y nosotras estuvimos regular. En defensa estuvimos flojitas y al dejar globos cortos ante dos pegadoras como ellas hicimos que estuviesen la mar de contentas -se ríe-. La verdad es que nuestras rivales le pegaron muy bien. En el segundo set tuvimos oportunidades al estar 6-5 arriba, pero al final perdimos en el tie-break.

- P: El balance del año que acaba se saldó con la victoria del dúo que forma con Salazar en siete torneos.

- R: Sí, ganamos siete pruebas y nos proclamamos campeonas del mundo, por lo que tenemos que estar muy contentas de la gran temporada que hicimos. Ahora toca descansar unas semanitas antes de afrontar la siguiente campaña, que empezará a finales de marzo.

- P: Ya brilló en el tenis y ahora se corona como campeona mundial en su primera participación en esta competición.

- R: Pues sí. Ha sido la primera vez que he participado en el World Padel Tour y ha sido totalmente inesperado que llegase con Alejandra al número uno. En los tres últimos años hemos estado subiendo peldaños, aunque en su día no me imaginé que podría alcanzar una meta tan alta.

- P: ¿Dónde ha radicado la clave para convertirse en las números uno?

- R: Creo que es un poco de todo. Obviamente, hay mucho trabajo detrás, y también cada vez entiendo más este juego. Entreno durante toda la mañana, de 9.00 a 13.30 horas, con dos horas en pista y el resto específicamente de preparación física, cinco días en semana. Por otra parte, también me ha servido el haber estado en alta competición del tenis, en los aspectos psicológico y físico. Han sido puntos a mi favor que me han ayudado.

- P: Lo cierto es que no abundan las extenistas que destaquen en el pádel.

- R: No sé qué hubiese ocurrido si me hubiese pasado de otro deporte que no fuese del tenis al pádel. El tenis se asemeja un poquito, aunque, a no ser que juegues dobles, como tenista estás sola en la pista. Aquí, en el pádel, tienes una pareja y te debes adaptar a ella.

- P: Al estar ya como número uno mundial, ¿qué objetivo tiene la próxima temporada?

- R: Mantener esa posición. Cuesta mucho llegar ahí, y ahora tenemos que intentar consolidarnos el máximo tiempo posible. Todas las jugadoras entrenan para llegar a lo más alto, por lo que no podemos relajarnos, ya que aunque hayamos ganado siete torneos todas las finales que hemos jugado han sido muy disputadas, al igual que las rondas previas. El pádel femenino está creciendo y no te puedes despistar.

- P: ¿Sabe ya cuál será el primer evento que afrontará en 2017?

- R: Estamos pendientes de que salga el calendario, pero aproximadamente a finales de marzo comenzará la nueva temporada. A mediados de enero empezaré a prepararla, después de pasar una semanita en Gran Canaria, ya que el fin de año estaré fuera de España.

- P: ¿Y cuándo podremos verla jugando en su tierra?

- R: Ya estuve invitada disputando un partido de exhibición cuando se celebró el Word Padel Tour en Gran Canaria y el año que viene tengo entendido que iremos a disputar una prueba oficial. No sé aún si es seguro o no, pero hay bastantes posibilidades. Me encantaría jugar un partido oficial en casa.